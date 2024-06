Vereador Alysson Morango acusa oposição de tentar prejudicar comunidade do Pontal do Peba

Usando a tribuna da Câmara Municipal na última sessão ordinária realizada nesta quarta-feira, 19 de junho, o vereador Alysson Morango, revelou estar muito surpreso com o desenrolar dos fatos em relação ao fechamento dos barracões no distrito do Pontal do Peba, a qual o edil sem citar nomes, mas se direcionando à pessoas ligadas a um grupo de oposição, taxou como uma atitude miserável e mesquinha.

O vereador Alysson lembrou que o fechamento dos barracões acarreta diretamente na economia, quando sem defumar não há condições de escoar o pescado. “E pasmem! Se ouve dizer que houve denúncia de pessoas aqui de Piaçabuçu, que tem cunho político partidário para prejudicar as pessoas e poder se promover politicamente”, afirmou o parlamentar em seu pronunciamento.

Ainda em seu discurso, Alysson mencionou que o fato foi criado para se fazer palanque e se ter motivos, vindo justamente de pessoas que se mostram entendedoras e técnicas. “Foi o que se ouviu nos corredores, que se fizeram denúncias para prejudicar os pescadores, mas com a real intenção de prejudicar o governo municipal, enfatizando: “O que eu acho uma atitude miserável e mesquinha”.