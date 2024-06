Vicente Luque sempre quis lutar contra Nick Diaz, estilo inspirado na lenda do MMA

Reproduzir conteúdo de vídeo



Vicente Lucas conhece sua briga de verão com Nick Diaz será uma guerra – e ele diz que está pronto para acabar com a estrela do MMA nascida em Stockton – mas ele também está saboreando o momento… já que o meio-médio de 32 anos diz que o lutador de 40 anos realmente inspirou seu estilo de luta !

Luque e Diaz se enfrentarão no octógono no dia 3 de agosto, em Abu Dhabi, no UFC on ABC 7 – a primeira luta de Nick desde que perdeu para Robbie Lawler em 2021 – e Vicente diz que este será certamente um destaque na carreira.

“É definitivamente uma lista de desejos”, disse Luque TMZ Esportes.

Ele continuou… “Eu sempre meio que o estilo de luta dele sempre me inspirou, sabe, caminhar para frente, colocar pressão, tentar quebrar o adversário, sabe, procurando não só finalizar, mas realmente dominar , gosto de quebrar. É a mentalidade, quem quer mais e isso é algo que sempre procuro trazer para as minhas lutas e para o meu estilo.”

Vicente diz que sempre quis lutar contra Nick – e embora diga que quase chegou perto de dividir a jaula com o irmão, Nate – Luque presumiu que a briga com Nick nunca daria certo. Afinal, antes de Lawler, Diaz não lutava desde que enfrentou Anderson Silva no início de 2015.

Mas, como diz o ditado, coisas boas acontecem para quem espera.

“Esse era um cara com quem eu sempre quis lutar. E mais tarde, senti que isso não iria acontecer. E agora realmente vai acontecer. Então é incrível!”

Agora, quando os caras entram no octógono, toda aquela coisa de ‘eu vi você crescer’ vai pela janela. Perguntamos ao Vicente como ele esperava que fosse a luta.

“Cara, tem que ser uma guerra com ele, você sabe, e é isso que eu vejo. Ele é durão. Ele sempre faz cardio. É a formação dele, sabe, com todo o triatlo e tudo mais. Eu sei que ele tem cardio. Eu sei que ele tem um queixo duro, eu sei que ele tem vontade de lutar.”