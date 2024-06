Vídeo: David Benavidez e Oleksandr Gvozdyk compartilham um confronto estóico antes da luta pelo título

O campeão invicto David Benavidez pretende adicionar ainda mais hardware à sua coleção no sábado, quando enfrentar Oleksandr Gvozdyk pelo título interino dos meio-pesados ​​​​do WBC como parte do card repleto de estrelas que também apresenta Gervonta “Tank” Davis contra Frank Martin.

Na quinta-feira, Benavidez e Gvozdyk se encontraram para uma coletiva de imprensa pré-luta antes de se enfrentarem na frente dos repórteres enquanto se aproximavam do confronto neste fim de semana no MGM Grand Garden Arena.

Bem conhecido como um dos melhores boxeadores peso por peso do planeta, Benavidez não precisou se envolver em nenhuma fanfarronice pré-luta com Gvozdyk enquanto os lutadores compartilhavam um confronto estóico, mas amigável, antes de começarem a dar socos no sábado.

Claro, Benavidez exibiu os vários cinturões de título que detém atualmente antes de tentar somar mais um na luta contra Gvozdyk.

Quanto a Gvozdyk, ele entra na luta com um impressionante recorde de 20-1, sendo sua única derrota para o mauler russo Artur Beterbiev. Desde esse revés, Gvozdyk conquistou três vitórias consecutivas, incluindo nocautes consecutivos nas duas últimas lutas.

Benavidez x Gvozdyk e Tank x Martin caem na noite de sábado em Las Vegas.