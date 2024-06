Vídeo de pesagem do UFC 303 – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC 303, todos os 26 lutadores do card de luta de sábado sobem na balança na manhã de sexta-feira em Las Vegas. Assista à transmissão ao vivo da pesagem oficial do MMA Fighting acima.

No evento principal, o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira enfrenta Jiri Prochazka em uma revanche do UFC 295, onde Pereira derrotou Prochazka por nocaute técnico para reivindicar um título vago. Ambos os lutadores precisam bater 205 libras para a disputa pelo título.

No co-evento principal, Brian Ortega e Diego Lopes, duas vezes desafiantes ao título dos penas, terão que subir na balança com 146 libras ou menos para o confronto fora do título dos penas.

A pesagem oficial do UFC 303 começará às 12h (horário do leste dos EUA), e o vídeo está no topo.

A pesagem cerimonial está marcada para as 20h horário do leste dos EUA. Assista ao vídeo abaixo.

Veja abaixo os resultados da pesagem do UFC 303.

Card principal (ESPN+ pay-per-view às 22h ET)

Alex Pereira vs. Jiri Prochazka

Brian Ortega x Diego Lopes

Mayra Bueno Silva vs. Macy Chiasson

Anthony Smith contra Roman Dolidze

Ian Machado Garry vs. Michael Page

Card Preliminar (ESPN, ESPN+ às 20h ET)

Charles Jourdain vs. João Silva

Joe Pyfer vs. Marc-André Barriault

Cub Swanson vs. André Fili

Payton Talbott vs. Yanis Ghemmouri

Cartão preliminar antecipado (ESPN, ESPN + às 18h ET)

Michelle Waterson-Gomez x Gillian Robertson

Andrei Arlovski vs. Martin Buday

Rei Tsuruya vs. Carlos Hernández

Ricky Simon vs. Vinicius Oliveira