Vídeo do UFC 303: Payton Talbott marca nocaute ridículo de 19 segundos sobre Yanis Ghemmouri

Payton Talbott é real.

Um dos prospectos mais cobiçados a ser contratado pelo Contender Series, Talbott permaneceu invicto em sua terceira luta no UFC com um nocaute impressionante em 19 segundos sobre Yanis Ghemmouri.

Assista ao final incrivelmente rápido abaixo.

Talbott (9-0) entrou na disputa como um dos maiores favoritos na história do UFC, com impressionantes -1600, de acordo com o Draft Kings Sportsbook, um número que agora parece baixo depois da forma como ele derrotou Ghemourri.

O francês abriu com um chute giratório que Talbott evitou, antes de conectar um direto de direita momentos depois. Ghemourri ficou atordoado no tatame, mas o árbitro Chris Tognoni não interveio para interromper o combate até que Talbott acertou mais alguns socos pesados ​​no tatame.

São três finalizações em três vitórias no UFC para Talbott, de 25 anos, que tem vitórias no octógono sobre Ghemourri, Cameron Saaiman e Nick Aguirre.