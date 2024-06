Vídeo do UFC Arábia Saudita: Shara Magomedov derrota o exausto Antonio Trocoli com nocaute tardio

Shara Magomedov ainda conseguiu uma finalização enfática, mesmo que seu nocaute tenha ocorrido mais tarde do que o esperado no UFC Arábia Saudita.

Enfrentando o adversário substituto tardio Antonio Trocoli, o lutador conhecido como “Shara Bullet” teve que aguentar algumas tentativas de quedas e muito trabalho de clinch antes de finalmente conseguir a separação que precisava para mostrar seu deslumbrante arsenal de trocação. Com Trocoli exausto no terceiro round, Magomedov o acertou com uma joelhada no meio antes de descarregar uma saraivada de socos, culminando com um forte gancho de esquerda que derrubou o brasileiro para sempre.

Assista ao final abaixo.

O final veio oficialmente às 2h27 do terceiro round.

“Quando comecei essa luta, eu sabia que ele era muito, muito alto, então sabia que seria difícil chutá-lo”, disse Magomedov após a vitória. “Eu estava tentando cronometrar para o meu joelho. É uma grande honra para mim estar neste primeiro e histórico card da Arábia Saudita.”

Na verdade, foi Trocoli quem chamou a atenção de Magomedov no primeiro round, depois que ele derrotou a luta nascida no Daguestão com um par de mãos direitas rígidas enquanto avançava para diminuir a distância contra a jaula. Infelizmente para Trocoli, ele perdeu a posição depois que o árbitro Marc Goddard pediu uma pausa quando Trocoli foi pego agarrando-se à jaula para manter o controle sobre Magomedov.

No recomeço, Magomedov mostrou seu jogo de pés e chutes rápidos, mas Trocoli não perdeu tempo em buscar o clinche novamente para evitar aqueles ataques perigosos. Enquanto Trocoli avançava na tentativa de cortar a jaula, a diversidade de Magomedov nos pés continuava a causar-lhe problemas.

Quando Trocoli finalmente se aprofundou na tentativa de queda, Magomedov rebateu com um flagrante agarrão na cerca, mas Goddard não marcou nem o penalizou pela falta. Com isso, Trocoli teve que abrir mão do controle e reiniciar no centro da jaula.

A cinco minutos do fim, a movimentação de Trocoli estava visivelmente prejudicada e Magomedov começou a deturpá-lo com sua trocação. Magomedov começou a acertar tiros à vontade enquanto Trocoli mudava para o modo de sobrevivência, apenas esperando poder chegar à buzina final.

Foi quando Trocoli cometeu o erro infeliz de abaixar a cabeça durante uma troca e Magomedov o acertou com uma joelhada no meio. Magomedov então avançou com socos sucessivos até acertar o gancho de esquerda que derrubou Trocoli.

Agora com 2 a 0 no UFC, Magomedov parece uma perspectiva divertida de assistir, mas ainda está longe de se tornar uma ameaça real em sua categoria. Mesmo assim, foi mais uma vitória impressionante em um grande palco com esperança de que ele possa fazer ainda mais em sua próxima luta no UFC.