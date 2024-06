Vídeo do UFC Arábia Saudita: Volkan Oezdemir derruba Johnny Walker com nocaute brutal no primeiro round

Volkan Oezdemir aumentou sua lista de destaques com um nocaute devastador no primeiro round sobre Johnny Walker, dando início ao card principal do UFC Arábia Saudita no sábado.

O ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​estava em busca da finalização desde a primeira troca e mostrou uma pressão implacável vindo atrás de Walker. Depois de abalar o brasileiro com a mão esquerda rígida, foi um gancho de Oezdemir que efetivamente encerrou a noite de Walker, embora o árbitro não tenha intervindo rápido o suficiente para interromper a luta.

Como resultado, Oezdemir deu mais uma mão direita que fez Walker dormir de forma assustadora. Walke foi deixado deitado no chão antes de ser reanimado para receber atendimento médico. O fim da luta veio aos 2:28 do round inicial.

Assista ao final abaixo.

Enquanto Walker permaneceu caído após o nocaute, Oezdemir se recusou a comemorar até que seu oponente se levantasse novamente. Só então Oezdemir conseguiu curtir seu primeiro nocaute desde 2019, quando finalizou Ilir Latifi.

“É uma sensação ótima”, disse Oezdemir sobre a vitória. “’Sem Tempo’ está de volta. O uppercut foi fundamental para ele. É um pouco louco nos primeiros dois minutos. Esse é Johnny Walker, ele é louco.

“Minha única direção é o topo. O cinturão é meu destino. O próximo cara com quem quero lutar pode ser Jamahal Hill ou [Jan] Blachowicz. Eu realmente não dou a mínima, preciso de alguém no topo.”

Ameaça constante no meio-pesado, Oezdemir sem dúvida parecia melhor do que nunca no sábado, ao ir atrás de Walker e nunca permitiu que o vistoso atacante conseguisse qualquer tipo de ritmo na luta. Assim que Oezdemir encontrou seu alcance, ele desferiu chutes até finalmente preparar o nocaute após Walker abaixar a cabeça para um gancho.

A vitória deve colocar Oezdemir em posição para uma daquelas lutas marcantes que ele deseja, especialmente com sua vitória anterior sobre a estrela em ascensão Bogdan Guskov em setembro de 2023. Quanto a Walker, ele agora sofreu duas derrotas consecutivas por nocaute para Oezdemir e Magomed Ankalaev.