Vídeo do UFC Vegas 93: Tatsuro Taira vence após Alex Perez sofrer lesão no joelho e chama Alexander Pantoja

Tatsuro Taira aproveitou ao máximo sua primeira luta principal do UFC, mesmo que o resultado não tenha sido bonito.

O invicto peso mosca japonês manteve seu recorde perfeito intacto, melhorando para 16-0 depois que o adversário Alex Perez não pôde continuar devido a uma lesão no joelho. A finalização veio depois que Taira pegou as costas de Perez e entrelaçou as pernas, o que fez com que os lutadores caíssem para trás e Perez imediatamente agarrasse sua perna com dores.

Assista ao vídeo do final abaixo.

O árbitro Herb Dean reagiu rapidamente à lesão de Perez e oficialmente dispensou a luta aos 2:59 do segundo round.

São agora seis vitórias no UFC para Taira, um prospecto de 24 anos que ingressou na promoção em 2022. Perez cai para 25-9 com a derrota e enfrenta um futuro incerto com a gravidade de sua lesão ainda a ser determinada.

Já Taira deixou claro seus planos na entrevista pós-luta. Questionado sobre quem seria seu próximo adversário, Taira almejou o topo da categoria, convocando uma luta com o campeão peso mosca Alexandre Pantoja.

Embora não esteja claro se os casamenteiros pretendem colocar Taira na frente da linha de competidores, ele se saiu bem no maior teste de sua jovem carreira. Perez levou a luta para seu adversário menos experiente no primeiro round, utilizando chutes nas pernas e combos rápidos para manter Taira afastado. A estratégia de Taira se concentrou em usar um clinch tailandês para sufocar Perez, mas o ex-desafiante ao título manteve a luta em sua distância preferida durante a maior parte do primeiro round.

Taira entrou no segundo round com desvantagem no placar, mas mostrou uma trocação melhorada para diminuir a diferença. Ele também pode ter se beneficiado de um par de cutucadas nos olhos, uma em cada round, cada uma das quais causou breves atrasos na luta. Por fim, Taira derrubou e pegou as costas de Perez. Perez trabalhou para se levantar e evitar que Taira garantisse a posição, o que levou à queda fatídica.