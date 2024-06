Vídeo PFL: Impa Kasangany se agita para um nocaute dramático em pé

Impa Kasanganay manda mensagem de que está pronto para ser campeão novamente.

O vencedor do torneio meio-pesado de 2023 do PFL está oficialmente de volta aos playoffs depois de marcar um nocaute impressionante sobre Jakob Nedoh no PFL Salt Lake City na sexta-feira.

Assista a clipes da finalização explosiva de Kasanganay abaixo.

A finalização na segunda rodada acrescentou mais cinco pontos ao placar de Kasanganay na temporada, tornando-o o cabeça-de-chave rumo à pós-temporada. Seu oponente na rodada de abertura é Josh Silveira, o homem que ele derrotou na final de 2023 para se tornar campeão e ganhar um prêmio de US$ 1 milhão.

Kasanganay e Nedoh já estavam envolvidos em um thriller antes da sequência final, com Nedoh realmente machucando Kasanganay no primeiro round. No entanto, Kasanganay se recuperou e revidou com rajadas, levando ao drama tardio no final do segundo round. rígido para a direita, então correu para Nedoh quando ele tropeçou no SmartCage. Uma combinação de socos deixou Nedoh atordoado contra a cerca, fazendo com que o árbitro Dave Seljestad interviesse ao soar o gongo.

Após alguma confusão inicial, Seljestad esclareceu que havia interrompido a luta antes do início do terceiro round.

Kasanganay já venceu oito de suas últimas 10 lutas desde que deixou o UFC em 2021.