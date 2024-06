Village People processa Disney por supostamente endurecer e rejeitar a banda ‘YMCA’

A Disney não vai cantar “YMCA” tão cedo – porque a esposa do membro mais famoso do Village People está levando o gigante do entretenimento ao tribunal… alegando que eles proibiram a banda de agendar shows em seus parques temáticos.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, Karen Willis – a esposa de Victor Willis e gerente da marca registrada VP para apresentações ao vivo – entrou com uma ação contra a Mouse House no final do ano passado pelo que ela afirma ter sido um tratamento totalmente hostil a seu marido e a outro membro original.

Todo o problema decorre de algumas apresentações para as quais Willis diz que o Village People foi contratado em 2018 – quando ela diz que a Disney os reservou para fazerem suas coisas na Disney World, na Flórida.

Willis diz que o Village People e a Disney tiveram um bom relacionamento até este ano – dizendo que a banda tocava lá anualmente há pelo menos uma década – mas nos últimos anos… houve uma ruptura na banda com membros antigos, que estavam tentando manter o show anual.

Resumindo a história… Willis diz que Victor e Jacques Morali – outro membro do OG – foram autorizados a se apresentar na Disney depois de ganharem os direitos de suas músicas dos outros caras… e quando eles fizeram apresentações em 2018, tudo correu bem no início… mas rapidamente foi para o sul.

De acordo com Willis … ao longo do trabalho de 2 dias, ela diz que ela e o Village People foram tratados terrivelmente pela Disney – alegando que ela queria ajudar pessoalmente com as tarefas de som da frente da casa para um show melhor, mas estava fisicamente bloqueado por funcionários da Disney e até mesmo expulso.

Além do mais… Willis afirma que ela e Victor foram atacados fisicamente por fãs excessivamente zelosos no parque – que ela diz terem sido plantados pelos rejeitados ex-membros da banda. Willis diz que a Disney não forneceu segurança extra para eles, apesar do contrato de seu marido exigir isso.

Há ainda mais… Willis afirma que a pior parte é que a Disney acabou dando a eles uma confusão no pagamento… com cheques inicialmente emitidos para pessoas/grupos errados.

Willis diz que quando ela e seu marido tentaram resolver essas coisas, a Disney supostamente os rejeitou – e depois, ela afirma que a Disney não os contratou de volta para nenhum outro show da Disney… o que ela acredita estar sendo feito em propósito.

A Disney apresentou recentemente uma moção para rejeitar este processo, dizendo que tinha o direito de não contratar o Village People se não quisesse – mas o tribunal recentemente rejeitou isso… e agora, o caso seguirá em frente.