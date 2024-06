Vinícius assume a seleção brasileira após início lento da Copa América

O futebol de torneio pode ser um pouco como uma mensagem de voz de mídia social tocada três vezes mais rápido do que o normal. O tempo acelera. Os times se unem de repente, ou entram em colapso tão rapidamente quanto sob a pressão intensa da competição.

O Brasil foi submetido ao teste de estresse na noite de sexta-feira contra o Paraguai, após um início desanimador na Copa América. A estreia contra a Costa Rica não foi de forma alguma um desastre – mas os golos não aconteceram. No final do empate em 0 a 0, o capitão Danilo – visto como um símbolo de liderança calma e racional – discutia com torcedores nas arquibancadas.

Parte do problema é consequência dos recentes fracassos das seleções anteriores do Brasil, deixando o grupo atual com a expectativa de pagar uma conta pela qual não é responsável. A pressão aumentou ainda mais depois que a Colômbia, adversária do Grupo D, venceu por 3 a 0 a Costa Rica. Isso significou que o Brasil entrou em campo contra o Paraguai sabendo que a derrota significaria uma eliminação quase certa.

Em vez disso, a vitória do Brasil por 4-1 na sexta-feira significa que, salvo um milagre matemático, o Brasil garantiu o seu lugar nos quartos-de-final. Mas eles tiveram que enfrentar alguns demônios ao longo do caminho.

A tradicional resiliência dos paraguaios já partiu os corações dos brasileiros antes. Eles eliminaram o Brasil dos torneios da Copa América de 2011 e 2015 e apresentaram à seleção brasileira do técnico Dorival Junior a perspectiva de uma noite frustrante tentando quebrar sua defesa.

Pior ainda, com Julio Enciso, do Brighton, voando e Miguel Almirón tentando ter a direita sobre Danilo, o Paraguai representava uma ameaça de ataque. Eles deram os dois primeiros lances perigosos do jogo. E então, na meia hora, quando o Brasil do nada recebeu pênalti por bola com a mão, Lucas Paquetá chutou ao lado.

Nesse ponto, algumas questões sérias estavam sendo colocadas e o Brasil não olhou para cima para seu teste de estresse. Paquetá estava sendo afetado pelas sérias acusações de manipulação de resultados que foram levantadas contra ele? Bruno Guimarães dominaria o meio-campo brasileiro da maneira que ele faz pelo Newcastle? E o Brasil estava cometendo um erro ao jogar sem um centroavante reconhecido?

Em poucos minutos, todos na mesma jogada, a equipe chegou a algumas respostas. Foi um momento que pode ser considerado um ponto de viragem para esta Seleção. Vinícius Junior cortou pela esquerda, trocou passes com Rodrgyo; então Bruno Guimarães tocou uma bola bem angulada para Lucas Paquetá, cuja doce jogada foi para o caminho de Vinícius, que continuou sua corrida interna e invadiu o espaço criado pela ausência de um centroavante. E a liderança do Brasil de 1 a 0 após 34 minutos se tornou 3 a 0 no intervalo, com o jogo efetivamente decidido.

O primeiro gol foi a chave. Uma vez que o Brasil estava na frente, o Paraguai teria que comprometer mais homens para a frente, abrindo espaço para o contra-ataque do Brasil. As peças de ataque do Brasil tinham clicado. E, provavelmente o mais importante, foi Vinícius Junior quem liderou o grupo.

Vinícius Junior fez sua melhor partida pelo Brasil contra o Paraguai, e o momento de sua chegada ao grande palco não é tão cedo. FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Este é um grande torneio na vida da estrela do Real Madrid. Vinícius Junior foi para a Copa do Mundo de 2022 como reforço. Ele originalmente não fazia parte do time formado pelo técnico Tite e forçou sua entrada na corrida. Mas não era o time dele.

Os tempos mudaram. Após um começo lento em sua carreira internacional, Vini agora é visto como a arma de ataque mais potente, e este é seu primeiro torneio carregando este status.

No final do ano passado, uma lesão o restringiu a três das seis eliminatórias do Brasil para a Copa do Mundo. Elas não foram memoráveis ​​nem para ele nem para o time — um empate em casa para a Venezuela e derrotas fora para Uruguai e Colômbia, com Vini substituído em todas as três ocasiões.

E então ele foi decepcionante na estreia na Copa contra a Costa Rica – embora muitos na mídia brasileira tenham criticado a decisão de retirá-lo no segundo tempo. O Brasil pode ser muito cruel com seus ídolos, e uma segunda exibição abaixo do padrão na Copa não teria sido recebida com tanta tolerância.

Em vez disso, no momento em que o time mais precisava – logo depois de Paquetá perder o pênalti – Vinícius se adiantou. Esta foi a sua primeira marca de dois gols pelo seu país e provavelmente a melhor partida que disputou com a camisa amarela.

Ele driblou o lateral-direito paraguaio Gustavo Velásquez, completando mais dribles só no primeiro tempo do que em qualquer jogo anterior que disputou pelo Brasil. E, como ele mostrou com aquele gol inicial vital, também havia um produto final.

O Brasil, então, está a caminho. Mas eles ainda são um trabalho em andamento.

Até agora, este time não está nem perto do nível do time que o técnico Tite levou ao Catar para a última Copa do Mundo. Eles não pressionam pela frente com nada parecido com a mesma intensidade. E, apesar de muitas vezes ficarem recuados e jogarem com dois meio-campistas durões, Bruno Guimarães e João Gomes, eles não estão nem perto de serem tão sólidos defensivamente.

Este último ponto tem sido um ponto de preocupação para Dorival Junior, e tem sido o foco de seus treinos. Mesmo assim, o Paraguai teve muitos chutes a gol. Alisson foi batido por um especial de longa distância de Omar Alderete — o Brasil estava recuado, mas incapaz de parar o chute — e também foi chamado para fazer uma série de defesas difíceis.

Mas com uma vaga nas oitavas de final da Copa quase garantida, o Brasil pode construir o resto da competição com muito menos pressão nas costas. Dorival Junior confiará que, com o rápido desenvolvimento possibilitado pelos torneios, ele poderá moldar uma unidade que, liderada por Vinícius Junior, poderá conquistar o primeiro título brasileiro da década.