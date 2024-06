Vinícius Jr. do Brasil critica organizadores da Copa por arremessos e árbitros

Vinícius Júnior criticou os campos da Copa América, os árbitros e a organização da CONMEBOL após ter tido uma atuação de jogador da partida na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre o Paraguai na sexta-feira.

O atacante do Real Madrid marcou duas vezes em uma vitória convincente no Estádio Allegiant, em Las Vegas, deixando o Brasil com quatro pontos na segunda colocação do Grupo D — atrás da líder Colômbia — e no caminho para se classificar para as quartas de final.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“A Copa América é sempre difícil pelos gramados, pelos árbitros – que sempre vão contra nós – e pela forma como a CONMEBOL trata as pessoas”, disse Vinícius após a partida. “É sempre difícil, mas temos que continuar fortes. Só podemos conversar vencendo. Quando falamos, a CONMEBOL diz que falamos demais.”

A ESPN entrou em contato com a CONMEBOL para comentar.

O Brasil teve um início de competição nada bom, empatando em 0 a 0 com a Costa Rica na segunda-feira, com Vinícius sendo alvo de críticas e questionamentos sobre sua atuação na seleção.

No entanto, o técnico Dorival Junior elogiou o atacante como “quase perfeito” após sua atuação contra o Paraguai.

“Hoje fiz um grande jogo, em linha com o nível de jogador que sou”, disse Vinícius.

O adversário Paraguai ficou menos impressionado.

“[Vinícius] tem uma maneira de jogar que não é fácil para os adversários aceitarem”, disse o técnico Daniel Garnero. “É por isso que o árbitro está lá. O árbitro tem que impor esses limites.”

A situação dos campos da Copa América — com grama natural sobreposta à grama artificial em seis dos locais — tem sido frequentemente discutida no torneio até agora.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, criticou a qualidade da superfície do Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, após a partida de abertura, dizendo que “não era adequado para esse tipo de jogador”, e o goleiro Emiliano Martínez chamou o local de “um desastre”.

No sábado, no Grupo A, a campeã Argentina — que já está classificada para as quartas de final — enfrenta o Peru em Miami, Flórida, enquanto o Canadá enfrenta o Chile.