Vinícius Júnior ‘quase perfeito’ enquanto o Brasil volta aos trilhos

O técnico do Brasil, Dorival Júnior, elogiou a atuação de Vinícius Júnior depois que o atacante marcou duas vezes para ajudar a Seleção a voltar aos trilhos na Copa América com uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai em Las Vegas na sexta-feira.

O Brasil e Vinícius tiveram dificuldades na estreia da seleção na competição, um empate por 0 a 0 com a Costa Rica na segunda-feira, no qual o craque do Real Madrid não conseguiu finalizar e foi substituído no meio do segundo tempo.

Mas ele foi ativado desde o início contra o Paraguai, colocando o Brasil na frente aos 35 minutos com uma finalização rasteira após assistência de Lucas Paquetá. Depois de Sávio ter feito o 2 a 0, Vinícius deu ao Brasil o terceiro gol antes do intervalo, ao fechar o zagueiro paraguaio Omar Alderete e desviar sua tentativa de chute para a rede.

Vinícius poderia ter feito um hat-trick, mas em vez disso ficou em segundo plano, permitindo que Paquetá, que havia falhado de pênalti no primeiro tempo, se adiantasse e marcasse um pênalti no segundo tempo.

“Hoje, ele jogou uma partida quase perfeita”, disse o técnico do Brasil Dorival sobre Vinícius por meio de um intérprete. “Ele foi dinâmico.”

Vinícius Júnior foi o destaque da vitória do Brasil sobre o Paraguai. Imagens de Kevork Djansezian/Getty

Os gols foram os primeiros de Vinícius sem pênaltis pelo Brasil desde que marcou contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022 e seu primeiro jogo com vários gols naquela que foi sua 32ª partida.

“Sempre digo que nunca jogo por mim mesmo, sempre jogarei pelo meu time”, disse Vinícius em entrevista em campo após o jogo. “Quando jogo pelo Brasil, jogo pelo meu país, tento sempre fazer o melhor, mas nem sempre é possível.

“E hoje consegui fazer um grande jogo no nível de jogador que sou. E sei que ainda posso melhorar muito para ajudar a seleção brasileira, para ajudar esse time que trabalha duro todos os dias para poder colocar O Brasil no lugar que merece Continuaremos trabalhando duro para atingir esse objetivo que é vencer a Copa América”.

A vitória foi uma grande resposta do Brasil após seu início decepcionante no torneio nos Estados Unidos e colocou os nove vezes campeões à beira de uma vaga nas quartas de final.

Com quatro pontos, o Brasil está dois atrás da líder do grupo, Colômbia, que derrotou a Costa Rica por 3 a 0 na sexta-feira. Uma vitória ou empate do Brasil contra a Colômbia na terça-feira garante uma das duas vagas do grupo na fase eliminatória. O Brasil também tem uma vantagem de seis gols de diferença sobre a Costa Rica, então uma derrota provavelmente não manterá de fora os nove vezes campeões da Copa América.

“Houve uma certa decepção pela falta de resultados no primeiro jogo”, disse Dorival. “Mas acho que nosso desempenho foi de ótimo nível. Fizemos grandes progressos em muito pouco tempo. Quase nunca temos 20 dias para trabalhar juntos.

“Eu disse para você ter paciência porque esse time está no caminho certo.”

Informações da Reuters, The Associated Press e ESPN Stats & Information contribuíram para esta reportagem