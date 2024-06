Virgil van Dijk: A Holanda deve impedir Kylian Mbappé como equipe

Virgil van Dijk disse que a Holanda deve parar Kylian Mbappé como equipe, em vez de depender de indivíduos para anular o atacante francês quando as duas seleções se enfrentarem no Grupo D do Euro 2024, no final desta semana.

Os holandeses deram um passo significativo rumo à qualificação para a fase a eliminar ao derrotar a Polónia por 2-1 na estreia do torneio, em Hamburgo, no domingo. Outro resultado positivo contra a França praticamente confirmará a vaga nas oitavas de final para a equipe de Ronald Koeman.

Mas com o atacante francês Mbappé indo para a Euro tendo resolvido seu futuro ao selar a transferência para o Real Madrid após o término de seu contrato com o Paris Saint-Germain, o capitão holandês Van Dijk disse que o jogador de 25 anos é o jogador que os holandeses simplesmente tem que parar.

O zagueiro holandês Virgil van Dijk afirma que é um esforço de equipe para impedir Kylian Mbappé no jogo da fase de grupos, na sexta-feira. Foto de Joosep Martinson – UEFA/UEFA via Getty Images

“Olha, todo mundo conhece suas qualidades”, disse Van Dijk aos repórteres. “Temos que dar o nosso melhor como equipe para detê-los [France] de marcar, mas obviamente ele é um jogador de classe mundial que pode fazer a diferença em uma fração de segundo.

“Mas temos que estar preparados como equipe para um tipo diferente de desafio e acho que mostramos o que podemos fazer nos últimos jogos.

“Temos uma defesa de alto nível pronta para ser testada na sexta-feira. Esse jogo agora é o grande jogo.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Enfrentamos dificuldades nos últimos jogos contra eles, mas estou ansioso por isso. O foco estará na recuperação e em garantir que tudo esteja pronto para o grande teste que será.”

Os holandeses selaram a vitória sobre a Polónia quando o suplente Wout Weghorst marcou o golo da vitória apenas dois minutos depois de entrar em acção no final do jogo.

Com os seus companheiros a perderem uma sucessão de oportunidades claras, o antigo avançado do Manchester United manteve a sua recente forma pelo seu país ao marcar o seu sétimo golo em 11 jogos e garantir a vitória.

Van Dijk disse que a vitória foi uma prova da paciência holandesa e da capacidade de Weghorst de fazer a diferença no banco.

“Você apenas precisa manter a calma e a paciência e acho que sim, obviamente”, disse ele.

“Acho muito importante continuar pressionando, manter a confiança um no outro e acho que conseguimos. Os caras que saíram do banco fizeram a diferença e é disso que precisamos.

“Não creio que haja alguém na equipe que tenha uma mentalidade de desistir. Trata-se de seguir em frente e tentar continuar criando.

“Wout acabou marcando e acho que conseguimos o que merecíamos. Estou feliz por Wout, obviamente, e por toda a equipe e nação por termos conseguido nossa primeira vitória.

“Acho que o principal é que precisamos de todos. Quando ele saiu do banco teve um grande impacto com o gol, mas também traz muita energia, traz um tipo diferente de dimensão ao nosso jogo que é muito necessário também .

“E sim, você sabe, precisamos disso do banco. Vamos continuar.”

A Holanda enfrenta a França no dia 21 de junho, em sua segunda partida do torneio Euro 2024.