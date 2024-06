Vladimir Guerrero Jr. aberto à possibilidade de negociação com os Yankees

Depois de dizer no passado que nunca jogaria pelo New York Yankees, o jogador da primeira base do Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., está suavizando sua postura.

Guerrero foi questionado na noite de segunda-feira se ele reconsideraria comentários anteriores, com os Blue Jays definhando em último lugar na Liga Americana Leste – 16 jogos atrás dos Yankees – e o prazo de negociação se aproximando em 30 de julho.

“Às vezes alguém diz coisas. Não é que eu esteja tentando retirar o que disse sobre os Yankees”, disse Guerrero ao Virus Deportivo na segunda-feira. “Mas isso é um negócio. Sentei-me e conversei com meu pai [Vladimir Guerrero Sr.] e minha família, e isso é um negócio. E eu disse que nunca mais falaria sobre esse assunto e muitas pessoas me perguntaram sobre isso.”

Em 2022, Guerrero Jr. disse que “nunca assinaria com os Yankees – nem mesmo morto”. Em 2023, ele disse ao New York Post que era “uma coisa pessoal que remonta à minha família… Eu nunca mudaria isso”.

Mas nunca diga nunca.

“Como já disse, sou um jogador e se um time me escolhe ou faz alguma coisa, é porque precisa, obviamente, e ficarei feliz em ajudar qualquer time”, disse Guerrero ao Virus Deportivo na segunda-feira. “Mas agora, estou apenas focado em ajudar meu time a tentar sair dessa fase ruim.”

Os Yankees buscam uma solução na primeira base após a lesão de Anthony Rizzo, que quebrou o antebraço direito e deve ficar afastado dos gramados até agosto. Nova York adquiriu JD Davis em uma negociação com o Oakland Athletics, e também convocou Ben Rice dos menores.

Mas Guerrero, 25 anos, seria um grande acréscimo a um ataque que já conta com nomes como Aaron Judge e Juan Soto. Depois de um início lento, Guerrero está atingindo 0,286 com 10 home runs e 35 RBIs para os Blue Jays nesta temporada, e o gerente geral Ross Atkins já disse que “não faz sentido” trocar Guerrero, que está sob contrato durante a temporada de 2025.

Guerrero atraiu a ira dos fãs dos Yankees várias vezes no passado com teatro durante seu trote de home run. Ao contornar as bases após um home run em 7 de abril, Guerrero apontou para os fãs enquanto estava entre a primeira e a segunda base, parou perto do shortstop e pulou e – ao passar pela terceira – levantou o dedo indicador direito aos lábios.