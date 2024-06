‘Você não precisa de um dedinho do pé para brigar, frango’: Islam Makhachev, profissionais reagem à lesão de Conor McGregor

Após semanas de especulação, Conor McGregor pôs fim ao mistério do que exatamente causou sua desistência do UFC 303.

Em uma postagem nas redes sociais na sexta-feira, McGregor revelou que quebrou o dedo do pé “limpo” antes de seu confronto programado no evento principal com Michael Chandler para o card pay-per-view da International Fight Week, em 29 de junho. “The Notorious” afirmou que só precisaria de mais algumas semanas para se curar e então estaria pronto para ir – contra Chandler ou outra pessoa.

McGregor, o primeiro campeão mundial simultâneo de duas divisões do UFC, não compete desde que sofreu uma terrível lesão na perna na derrota por nocaute técnico para Dustin Poirier na luta principal do UFC 264 em julho de 2021. O jogador de 35 anos perdeu dois direto – ambos para Poirier – e três de quatro, sendo interrompido em todas as três derrotas. McGregor agora busca sua primeira vitória desde que derrotou Donald Cerrone em 40 segundos no UFC 246, em janeiro de 2021.

É claro que qualquer coisa envolvendo McGregor leva a respostas de outros lutadores do UFC – incluindo Islam Makhachev. Veja abaixo como o campeão dos leves do UFC e outros profissionais reagiram.

Você não precisa de um dedinho do pé para brigar haha. Frango – Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 21 de junho de 2024

“Meu dedo do pé era um balão” – Belal Muhammad (@ bullyb170) 21 de junho de 2024

Eu vi tanta merda sobre o porquê de Conor ter desistido da luta e a maior parte eram FAKE NEWS! Assim como o motivo pelo qual fui retirado do UFC 303!!!! -Cody Durden (@Cody_Durden) 21 de junho de 2024