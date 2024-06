Voluntários do Tennessee vencem no Jogo 2, estendem MCWS

OMAHA, Nebraska – A prodigiosa proeza do home run do Tennessee chegou tarde demais no jogo 1 das finais do Men’s College World Series.

Ele apareceu na hora certa no jogo 2.

Dylan Dreiling, do Tennessee, acertou o home run no sétimo inning, Cal Stark foi fundo no oitavo e depois que Nate Snead revidou uma ameaça de gol do Texas A&M no final do nono, os Voluntários forçaram um terceiro jogo decisivo com um 4 -1 vitória no domingo.

Um dos times conquistará seu primeiro título nacional de beisebol e se tornará o quinto campeão consecutivo da Conferência Sudeste quando se enfrentarem na noite de segunda-feira.

“Senti que éramos mais fiéis a quem éramos hoje antes do jogo, no banco de reservas, durante o jogo”, disse o técnico dos Voluntários, Tony Vitello. “É fácil dizer isto porque acabamos por estar bem no marcador. Mas prefiro lutar com esse grupo da forma como se apresentou hoje e espero que façam o mesmo amanhã”.

Tennessee (59-13) está tentando se tornar o primeiro cabeça-de-chave nacional a vencer o campeonato desde Miami em 1999. Os Voluntários perderam sete corridas quando Dreiling e Hunter Ensley acertaram home runs consecutivos na sétima entrada de um Perda por 9-5 no sábado.

Eles perdiam por apenas 1 a 0 no sétimo domingo, quando Dreiling enviou o arremesso de 1 a 1 de Kaiden Wilson a 390 pés para os assentos do campo direito para dar aos Voluntários uma sacudida muito necessária depois que eles deixaram as bases carregadas duas vezes e conseguiram apenas quatro rebatidas em seis. entradas.

Os Voluntários estavam 2 em 20, com os corredores em posição de pontuação nos dois primeiros jogos das finais, quando Dreiling acertou. Tennessee subiu três corridas quando Stark, o rebatedor nº 9, marcou na oitava. Ele tinha acertado 0 de 16 com nove eliminações no MCWS antes de lançar um arremesso de Wilson por cima do bullpen do campo esquerdo.

“Sempre sabemos que estamos a um turno de distância”, disse Stark. “Continuamos acumulando rebatidas de qualidade e coisas boas acabarão acontecendo. [Dreiling] deu um bom golpe na bola e nos deu muito impulso no final do jogo.”

Snead, que fez sua sexta defesa, foi convocado depois que os dois primeiros rebatedores dos Aggies acertaram no final da nona. Ele conseguiu um groundout e flyout antes de Kavares Tears ir para a pista de alerta para pegar a mosca do rebatedor Ryan Targac que permaneceu no parque com a ajuda do vento que soprava.

Esta será a quinta final do MCWS desde 2018, e a segunda consecutiva, em três jogos.

“Pensar que você vai superar isso em dois jogos seria… Isso teria sido bom”, disse o técnico do Aggies, Jim Schlossnagle. “Vamos jogar o último jogo de beisebol universitário da temporada, e isso é incrível.”

Os Voluntários, que perderam a abertura da final por 9 a 5 no sábado, não perdem jogos consecutivos desde 16 a 17 de março no Alabama.

O 29º home run da temporada de Jace LaViolette, o 50º de sua carreira e o primeiro do MCWS, colocou os Aggies vencendo por 1 a 0 no primeiro inning. Também foi o primeiro RBI em cinco jogos para LaViolette, que está jogando com uma dor no tendão da coxa direita.

“No momento, foi ótimo”, disse LaViolette. “Teria sido muito melhor se tivéssemos vencido? É o beisebol. Há fluxos e refluxos. Você tenta não enfrentar os altos e baixos e sinto que estou navegando um pouco demais.”

Os Aggies tiveram apenas um corredor alcançando o segundo lugar contra Drew Beam antes de Aaron Combs (3-1) assumir sem eliminações no quinto. Combs se recuperou dos problemas no sexto e saiu com um eliminado no nono.

Schlossnagle, tendo vencido no sábado, decidiu torná-lo um dia de bullpen para salvar Justin Lamkin para um possível Jogo 3. Lamkin lançou oito entradas de shutout em duas partidas do MCWS.

Zane Badmaev, que não era titular desde que estava na então Divisão II Tarleton State em 2020, fez sua parte como titular. Ele foi substituído por Chris Cortez depois de desistir de uma única vantagem no segundo turno. Cortez saiu em sexto após uma caminhada de quatro arremessos. Ele culpou a desidratação.

Wilson (0-2) entrou e persuadiu o jogo duplo de Stark no final da entrada, mas não conseguiu segurar o melhor time de rebatidas de home run do país no sétimo e oitavo.

O home run de Dreiling foi o 22º na temporada e o segundo no MCWS. Stark foi fundo pela 11ª vez. Tennessee tem 182 home runs no ano, seis atrás do recorde da NCAA da equipe LSU de 1997 de 188.