Warren em ‘Há algo sobre Mary’ ‘Memba Him?!

Ator americano William Conde Brown tinha cerca de 30 anos quando interpretou o irmão mais novo de Mary, Warren, que adora beisebol e odeia Ted – no filme de comédia romântica de 1998, “Há algo sobre Mary”.

Brown fazia parte de um elenco icônico, incluindo Ben Stiller como o idiota vendedor de seguros, Ted, determinado a ficar com sua namorada do ensino médio, Cameron Diaz …que interpreta o verdadeiro cirurgião ortopédico que procura o Sr. Certo, Maria e Matt Dillon como o obscuro detetive particular Pat.