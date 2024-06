WeHo Pride tem policiais se preparando para manifestantes palestinos e trompistas furiosos

Parece que o WeHo Pride que começa neste fim de semana pode ser mais tenso do que comemorativo… aprendemos que os policiais estão se preparando para o pior em meio aos recentes eventos globais.

Fontes policiais disseram ao TMZ … com o Comício Pró-Palestina acontecendo em West Hollywood no sábado, juntamente com a raiva de Donald Trump apoiadores sobre seu recente condenação no caso do dinheiro secretoos policiais estão se preparando para uma jornada difícil.

Disseram-nos que haverá policiais uniformizados espalhados por todo o lugar, junto com policiais à paisana e uma forte dose de vigilância.

As nossas fontes dizem que equipas de ataque compostas por deputados especialmente treinados também estarão de prontidão, prontos para resolver rapidamente qualquer problema de multidão para evitar que as coisas saiam do controlo.



As autoridades dizem-nos que não há problema em protestar, mas se as coisas tomarem um rumo violento, não hesitarão em encerrá-lo. Aqueles que se envolverem em violência serão rapidamente presos.