Wichanee Meechai lidera o Aberto Feminino dos EUA; Nelly Korda perde corte

LANCASTER, Pensilvânia – Wichanee Meechai se tornou a última surpresa em um Aberto Feminino dos Estados Unidos repleto delas. Ela começou a sexta-feira com quatro birdies consecutivos e igualou a pontuação mais baixa da semana com 3 abaixo de 67 para uma vantagem de dois arremessos em um fim de semana que não incluirá Nelly Korda.

Meechai, uma tailandesa de 31 anos, nunca havia terminado entre os 10 primeiros em suas 20 participações anteriores nas ligas principais. Sua única vitória reconhecida pelo ranking mundial feminino foi há nove anos no Taiwan LPGA.

Ela passou de cinco tacadas à frente de Andrea Lee para duas tacadas atrás em um período de cinco buracos. Meechai se firmou com dois birdies nos últimos seis buracos para terminar com 4 abaixo de 136, duas tacadas na frente de Lee com apenas dois outros jogadores abaixo do par.

Duas ex-campeãs do Women’s Open, Minjee Lee (69) e Yuka Saso (71), estavam três vezes atrás no Lancaster Country Club.

“Sinto que posso não estar fazendo muitos birdies nos percursos mais fáceis. Não sou essa pessoa”, disse Meechai ao tentar explicar sua vantagem de 36 buracos em um torneio importante. “Gosto quando você precisa pensar muito, quando precisa pousar mais rápido e ser paciente.”

Isso funcionou perfeitamente em sua abertura de quatro buracos, todos birdie putts dentro de 6 pés.

“Eu simplesmente escolhi o taco que é mais curto e bati com força”, disse ela.

A semana começou com o anúncio surpresa de Lexi Thompson de que ela se aposentaria da agenda lotada no final do ano. Seu 18º e provavelmente último Aberto Feminino dos Estados Unidos terminou cedo com rodadas de 78-75.

Tudo terminará com Korda de volta à Flórida, perdendo o corte pela primeira vez em quase um ano.

Korda se vingou um pouco no 12º par 3, onde na quinta-feira ela bateu três vezes na água e fez o pior 10 da carreira a caminho de 80. Desta vez, o pino foi para trás, não para a frente . Ela ficou tão curta com um ferro 8 robusto que parecia que sua bola de golfe iria rolar de volta para a água.

Estava sustentado por um pedaço de grama. Ela acertou um arremesso de 20 pés e acertou o par putt, sorriu e deu um palavrão brincalhão no green.

“Eu queria fazer um birdie para me vingar daquele buraco, mas o par serve”, disse ela.

Korda, que chegou ao Aberto Feminino depois de vencer seis de seus últimos sete torneios, fez três birdies consecutivos no final dos nove primeiros para chegar ao alcance do cut.

Mas ela não acertou a bola bem no tee, ou no fairway quando teve a chance. Ela deu apenas quatro olhadas no birdie nas últimas nove, acertou 70 e errou o cut por dois.

“Quando fiz aqueles três birdies seguidos, quis fazer o corte”, disse Korda. “Eu sabia que estava pairando em torno dele e simplesmente não conseguia fazer nada nas costas.”

Também perderam o corte Rose Zhang, Lydia Ko, Brooke Henderson e a atual campeã do Women’s Open, Allisen Corpuz.

Entre os que permaneceram estava Asterisk Talley, de 15 anos – seu primeiro nome é “pequena estrela” em grego – que teve 15 pares em suas oitavas de final e estava em um grupo de 1 sobre 141 que incluía o Amador Feminino dos EUA. campeã Megan Schofill.

Lee fez um trecho ainda mais impressionante que Meechai, o dela vindo no meio do round. A ex-aluna de Stanford estava nas cordas e em um bunker no nº 1 – seu décimo buraco da rodada – quando sua tacada rolou certeira para um pino traseiro e caiu para a águia.

Lee seguiu com três birdies consecutivos e de repente ficou dois à frente de Meechai no grupo atrás dela. Lee fez três arremessos de 30 pés para bogey no nº 5 e não conseguiu salvar o par de um bunker no oitavo par 3.

Ela estará no último grupo no sábado, com Minjee Lee e Saso à frente e com muito mais experiência em lidar com um teste tão difícil.

Minjee Lee, cujos dois majors incluem um Women’s Open em Pine Needles há dois anos, fez bogeys consecutivos na curva e depois jogou sem erros o resto do caminho. Saso, campeã do Aberto Feminino do Clube Olímpico em 2021, se recuperou de um início difícil jogando sem bogey nos últimos 12 buracos.

O mais revelador foi que Saso foi solicitado a descrever sua melhor chance e Lee perguntou sobre a única chance que ela gostaria de ter de volta. Ambos tiveram que se voltar para um terminal de pontuação mostrando seus cartões de pontuação, precisando refrescar suas memórias sobre as rodadas que haviam acabado de completar.

Esse é o tipo de golfe que um Women’s Open, especialmente em um campo tradicional como Lancaster, pode gerar. É uma questão de grindar, chegar ao próximo buraco e não fazer nada que possa estragar a rodada.

E há Meechai, deliciosamente autodepreciativa sobre como ela aborda esse teste.

“Eu sou a pessoa que não tem nenhuma confiança”, disse ela. “Penso em perder o corte porque sei que posso arremessar 1 abaixo e no próximo dia 8 acima. “

Dois outros amadores estavam entre os 75 jogadores que passaram para 8 acima de 148. Um deles foi Adela Cernousek, da França, júnior do Texas A&M que ganhou o título da NCAA há duas semanas. Ela abriu com um 69 e estava prestes a acertar 80 e errar o corte até que sua ficha bateu no pino em seu buraco final e se estabeleceu a 60 centímetros de distância para o par, em vez de rolar pela frente do green de volta para o fairway.