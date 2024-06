Williams espera que Clark ‘continue a fazer o que está fazendo’

A grande tenista Serena Williams disse que entende por que a estreante da WNBA Caitlin Clark evita as redes sociais e que espera que a estrela do Indiana Fever afaste a negatividade.

Williams, vencedor de 23 torneios de Grand Slam, falou à mídia no Tribeca Film Festival, em Nova York, na quinta-feira, na estreia de “In The Arena: Serena Williams”, uma série documental de oito episódios que irá ao ar na ESPN + a partir de 10 de julho.

“Fui intimidado. Coisas pelas quais tive que passar, as pessoas seriam canceladas por dizerem agora”, disse Williams sobre o escrutínio que ela e sua irmã Venus enfrentaram por parte de fãs, mídia e outros jogadores quando entraram no mundo do tênis de elite.

“Minha posição ao crescer, quando adolescente, eu meio que tive que ser cauteloso para permanecer são. [getting] tanta imprensa e fazendo tudo o que fazia e viajando pelo mundo todos os anos. Foi toda semana. Foi uma chatice.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Williams foi questionado sobre a atenção que Clark, o escolhido número 1 do draft da WNBA, está recebendo agora como profissional do primeiro ano. Clark tem estado no centro de muitos debates e discussões na mídia e nas redes sociais, incluindo por que ela não fez parte da lista de basquete olímpico dos EUA para os Jogos de Paris deste verão.

“Adoro que ela tente ficar com os pés no chão. Ela diz que não olha para suas relações sociais [media]. Entendo. Eu também não”, disse Williams sobre Clark. “Acho muito importante continuar a fazer o que ela está fazendo. Não importa o que outras pessoas façam. Se as pessoas são negativas é porque não conseguem fazer o que você faz. Esperançosamente, ela continuará a fazer o que está fazendo.”

Clark disse frequentemente que tenta ficar longe das redes sociais. Ela disse na quinta-feira que se opõe a quaisquer “agendas” racistas e misóginas online.

“As pessoas não deveriam usar meu nome para promover essas agendas”, disse Clark antes do jogo do Fever na quinta-feira. “É decepcionante. Não é aceitável. Tratar todas as mulheres desta liga com o mesmo respeito, eu acho, é apenas uma coisa humana básica que todos deveriam fazer.”