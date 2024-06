Willie Mays foi ainda melhor do que suas ótimas estatísticas de todos os tempos

Talvez o maior jogador de beisebol de todos os tempos seja Babe Ruth. Talvez seja Henry Aaron ou Barry Bonds ou Josh Gibson ou Oscar Charleston. Os proponentes de uma versão mais antiquada do esporte podem defender Ty Cobb ou Honus Wagner. Por um tempo, antes que as lesões destruíssem suas carreiras e sua marca potencial na grandeza final, poderia ter sido Ken Griffey Jr. ou Mike Trout ou Mickey Mantle, nesse caso. Talvez se Ted Williams não perder cinco temporadas enquanto serve em guerras, ele se destacará no esporte como o maior rebatedor que já existiu.

Você pode, no entanto, abrir buracos nas caixas de qualquer um desses caras. Pequenos buracos – talvez eles não jogassem no centro do campo, talvez não conseguissem arremessar, talvez seu auge durasse apenas algumas temporadas – mas ainda assim buracos. Você não consegue encontrar nenhuma lacuna para Willie Mays.

“Só existiram dois gênios autênticos no mundo”, disse certa vez a atriz Tallulah Bankhead. “Willie Mays e Willie Shakespeare.”

O próprio Williams disse uma vez: “Eles inventaram o jogo All-Star para Willie Mays”.

Mays apareceu em 24 deles.

O escritor Joe Posnanski certa vez teve uma ideia chamada “Hall da Fama de Willie Mays”, porque os fãs reclamariam que os padrões de seleção para Cooperstown eram muito baixos. Foi uma piada, claro. Como escreveu Joe, se Mays fosse o padrão para o Hall da Fama, ele teria apenas um membro.

Mays poderia fugir.

Quão bom foi Mays nos caminhos de base? Em 1971, ele empatou na liderança da Liga Nacional em uma categoria chamada corrida de base. Ele tinha 40 anos.

Mays poderia entrar em campo.

Talvez sua famosa captura na World Series de 1954 não tenha sido a maior captura de todos os tempos. O próprio Mays disse que fez jogadas melhores. Mas é a pegadinha que todos ainda falam como a maior de todos os tempos – 70 anos depois ela permanece insuperável, uma peça mitológica com prova em vídeo de que ele era digno de cada uma de suas 12 Luvas de Ouro.

Mays poderia jogar.

“[Mays] pegou a bola na base da placa de 406 pés, girou e atirou. Ele entrou com um salto, bem na frente da base, e acertou a luva do apanhador Tom Haller, que acertou o atônito Willie Stargell. Foi descrito pelos veteranos como o maior lançamento já feito no antigo Forbes Field”, escreveu Bob Stevens sobre um jogo de 1965.

Mays pode acertar.

Uma média vitalícia de 0,301, com muitos de seus primeiros anos ocorrendo na década de 1960, quando os montes eram tão altos quanto o Monte Everest e arremessadores como Don Drysdale e Bob Gibson iriam acertar você com uma bola rápida se ele não gostasse do maneira como você olhou para eles. Dez temporadas com média de 0,300 e quase 3.300 rebatidas na carreira. “Como batedor, sua única fraqueza é um arremesso selvagem”, brincou certa vez Bill Rigney, um de seus empresários.

Mays poderia buscar um poder.

Ele não era um homem grande, com 1,70 metro e 70 quilos, mas era todo musculoso e musculoso, com mãos enormes que seguravam o taco como um palito de dente. Ele terminou com 660 home runs – e, se não fosse por ter perdido quase duas temporadas completas enquanto servia no Exército, poderia ter quebrado o recorde de home runs de Ruth antes de Aaron. Ele liderou sua liga quatro vezes em home runs.

Os 100 melhores jogadores da MLB de todos os tempos Quem é o maior jogador de beisebol de todos os tempos? Classificamos os 100 melhores que já conquistaram o diamante. 25 principais » | 26-50 » | 51-100 » | Esnobados »

Quem é muito alto, muito baixo? » | Lista completa “

O difícil caso de Oscar Charleston »

Quais estrelas atuais serão as próximas? (ESPN+) »

Dois anos atrás, a ESPN classificou Mays como o segundo melhor jogador de todos os tempos, atrás de Ruth. Bill James o colocou em terceiro (atrás de Ruth e Wagner). Posnanski o classificou em primeiro lugar. E o problema é o seguinte: por melhor que Mays tenha sido, por mais brilhante que seja seu jogo versátil, por mais bem classificado que apareça nessas listas, Mays pode ser ainda maior do que acreditamos.

Mays ganhou apenas dois prêmios MVP em sua carreira, em 1954 e 1965. Se considerarmos a análise moderna e como a filosofia de votação evoluiu nas últimas duas décadas, Mays pode ter ganhado… bem, vamos considerar quantos prêmios MVP ele poderia venceram sob critérios modernos.

Na era de Mays, o prêmio de MVP geralmente ia para um jogador do time vencedor da flâmula. Outras qualidades subjetivas, como liderança, foram levadas em consideração no processo de pensamento, e os escritores relutavam em dá-las ao mesmo cara todas as temporadas. Hoje, o foco está muito mais no valor estatístico – o melhor jogador, em vez de apenas o jogador-chave de um time que ocupa o primeiro lugar.

Então, vamos ano após ano e nos aprofundarmos na carreira de Mays – lembre-se, ele está competindo com membros do Hall da Fama do círculo interno, como Aaron, Frank Robinson, Ernie Banks, Roberto Clemente, Sandy Koufax e Bob Gibson pelas honras de MVP. Iremos pular sua temporada de estreia em 1951 e depois suas duas temporadas no Exército e começaremos em 1954.

Willie Mays rebateu em 1959. Ele deveria ter vencido o MVP naquela temporada? Hy Peskin/Sports Illustrated/Getty Images

1954

Vencedor real: Willie Mays

Mays atingiu 0,345/0,411/0,667 com 41 home runs levando os Giants à flâmula. Ele liderou a NL na WAR com 10,4. Embora tenha vencido facilmente, de alguma forma recebeu apenas 16 dos 24 votos para o primeiro lugar. Ele quase certamente seria o vencedor unânime hoje.

Contagem hipotética de MVP: 1

***

1955

Vencedor real: Roy Campanella

Final de maio: Quarto

Os Dodgers venceram a flâmula e Campanella, seu apanhador, teve uma ótima temporada com 32 home runs e média de 0,318. Mays atingiu 0,319 com 51 home runs e 1.059 OPS, líder da liga, superando facilmente Campanella em WAR (9,2 a 5,2). Hoje, é provável que seja uma corrida de dois homens entre Mays e o defensor central dos Dodgers, Duke Snider (8,6 WAR), que teve 42 home runs e 1,046 OPS. Os Dodgers que venceram a flâmula ajudam Snider, mas os home runs e a defesa de Mays dão a ele a menor vantagem. Ele leva para casa seu segundo troféu.

Contagem hipotética de MVP: 2

***

1956

Vencedor real: Don Newcombe

Final de maio: 17

Mays empatou com Snider na liderança da liga em WAR com 7,6, com Aaron com 7,2. Newcombe venceu 27 jogos. Hoje, é uma corrida de três homens entre os outfielders. Os Dodgers ganharam a flâmula, mas é outro cara ou coroa. Daremos este para Snider e manteremos Mays em dois.

Contagem hipotética de MVP: 2

***

1957

Vencedor real: Henry Aaron

Final de maio: Quarto

Mays liderou Aaron na WAR (8,3 a 8,0), mas Aaron liderou a NL em home runs e RBIs e seu Milwaukee Braves venceram a flâmula. Este vai para Aaron.

Contagem hipotética de MVP: 2

***

1958

Vencedor real: Ernie Banks

Final de maio: segundo

Uma difícil. Mays novamente lidera em WAR (10,2), mas Banks não ficou muito atrás (9,3) Banks superou Mays (47 a 29) e superou RBI (129 a 96), mas Mays atingiu 0,347 contra 0,313 de Banks e teve o OPS mais alto enquanto jogava em um parque de rebatedores mais difíceis. Os eleitores modernos saberiam que Banks atingiu 340 em Wrigley com 30 home runs e um 0,287 mais pedestre com 17 home runs na estrada. Nº 3 para maio.

Contagem hipotética de MVP: 3

***

1959

Vencedor real: Ernie Banks

Final de maio: Sexto

Banks, com 10,2 WAR, foi o vencedor merecedor (maio foi de 7,8, um ano “de baixa” para ele).

Contagem hipotética de MVP: 3

***

1960

Vencedor real: Dick Groat

Final de maio: Terceiro

Groat foi o interbases do Pirates, o surpreendente vencedor da flâmula, e teve uma ótima temporada, atingindo 0,325 com boa defesa, mas também teve apenas dois home runs e 50 RBIs. Os escritores da época valorizavam sua liderança e resistência. O companheiro de equipe Don Hoak ficou em segundo lugar na votação. Mas Mays superou ambos na GUERRA (9,5 a 6,1 e 5,4) e venceria hoje. Esse é o número 4.

Contagem hipotética de MVP: 4

***

1961

Vencedor real: Frank Robinson

Final de maio: Sexto

Mays ficou em segundo lugar na WAR atrás de Aaron com Robinson, no primeiro colocado Reds, em quarto lugar. Robinson liderou a liga no OPS e ainda pode vencer hoje, embora em uma votação muito mais acirrada (ele recebeu 15 dos 16 votos para primeiro lugar naquela época).

Contagem hipotética de MVP: 4

***

1962

Vencedor real: Maury Wills

Final de maio: segundo

No meu livro, uma das piores votações de MVP de todos os tempos. Os eleitores ficaram encantados com Wills quebrando o recorde de base roubada em uma única temporada com 104, mas Mays era o jogador muito mais valioso – 10,5 WAR a 6,0 – e foi negado em uma votação acirrada, embora os Giants derrotassem os Dodgers de Wills em um desempate para ganhar a flâmula. Dê a Mays seu quinto MVP.

Contagem hipotética de MVP: 5

***

1963

Vencedor real: Sandy Koufax

Final de maio: Quinto

Este debate faria explodir cabeças em 2024. Koufax (9,9 WAR) foi 25-5 com uma ERA de 1,88 e 306 eliminações. Mays liderou a liga com 10,6 WAR, rebatendo 0,314 com 38 home runs e sua habitual defesa Gold Glove. Aaron (9.1 WAR) liderou com 44 home runs e 130 RBIs. Os Dodgers venceram a flâmula, e foi assim que Koufax venceu facilmente. Em 2024? Os arremessadores geralmente não levam em consideração a votação (bem, eles também não lançam 311 entradas). Estou dando o número 6 de maio.

Contagem hipotética de MVP: 6

***

1964

Vencedor real: Ken Boyer

Final de maio: Sexto

Boyer não foi desleixado e liderou a NL em RBIs quando seus Cardinals venceram a flâmula no último dia da temporada (os Giants terminaram em quarto lugar, três jogos atrás). Sem dúvida, a incapacidade dos Giants de ganhar mais flâmulas, apesar de membros do Hall da Fama como Juan Marichal, Willie McCovey e Orlando Cepeda o cercarem, prejudicou Mays na votação de MVP. Os Giants podem, com razão, ser vistos como fracassados, devido ao seu talento de primeira linha, e certamente eram vistos como tal naquela época. Mas maio? Não é culpa dele. Ele teve uma WAR de 11,0 enquanto liderava a NL com 47 home runs e 0,990 OPS. Eu tenho que pensar que ele venceria hoje de forma esmagadora com aquela GUERRA. Esse é o número 7.

Contagem hipotética de MVP: 7

***

1965

Vencedor real: Willie Mays

Finalmente, 11 anos após sua primeira vitória como MVP, Mays leva outra para ele – postando o melhor WAR de sua carreira, 11,2, depois de atingir 0,317/0,398/0,645 com 52 home runs. Ele obteve apenas nove dos 20 votos de primeiro lugar, no entanto, já que Koufax (seis) e Wills (cinco) dividiram os votos dos Dodgers em primeiro lugar. De qualquer forma, Mays venceria hoje e lhe daria o 8º lugar.

Contagem hipotética de MVP: 8

***

1966

Vencedor real: Roberto Clemente

Final de maio: Terceiro

Marichal e Koufax empataram na liderança no WAR com 9,7, com Mays com 9,0 e Clemente com 8,2. Koufax pode vencer hoje (ele terminou em segundo) com 27 vitórias, um ERA de 1,73, 323 entradas e 317 eliminações. Nossas cabeças seria explodir com esses números, mas Mays certamente ficaria entre os três primeiros em sua grande temporada final.

Contagem hipotética de MVP: 8

Depois disso, Mays diminui e termina com oito prêmios de MVP – um a mais do que os sete que Bonds tem como líder de todos os tempos.

Então, novamente, talvez não seja preciso voltar no tempo para fazer de Mays um vencedor oito vezes MVP para apreciar sua estatura entre os melhores de todos os tempos do jogo. Afinal, ele era um gênio. Cinquenta e um anos após seu último jogo, essa ainda parece ser a descrição apropriada.