Willie Mays não comparecerá ao jogo de homenagem da Negro League no Rickwood Field

BIRMINGHAM, Alabama – Willie Mays não estará presente quando o San Francisco Giants enfrentar o St. Louis Cardinals no Rickwood Field na quinta-feira, em um jogo em homenagem a ele e à Negro Leagues.

Mays, que começou sua carreira no Alabama com o Birmingham Black Barons da Negro Leagues e jogou pelos Giants de 1951 a 1972, disse ao San Francisco Chronicle que vai gostar do jogo em casa.

“Não poderei ir a Birmingham este ano, mas acompanharei o jogo aqui na Bay Area”, disse Mays em comunicado ao jornal na segunda-feira. “Meu coração estará com todos vocês que estão homenageando os jogadores da Liga Negra, que devem ser sempre lembrados, incluindo todos os meus companheiros do Black Barons. Queria agradecer à Liga Principal de Beisebol, aos Giants, aos Cardinals e a todos os fãs que Estarei em Rickwood ou assistindo ao jogo. Será um dia especial e espero que as crianças gostem e se inspirem nele.

Mays, 93, é amplamente considerado o maior jogador vivo de beisebol. Ele venceu a World Series com os Giants em 1954 e foi 24 vezes All-Star durante sua carreira, empatado com Stan Musial em segundo lugar, atrás dos 25 de Hank Aaron. Mays ganhou o título de rebatidas da liga principal de 1954 e foi eleito MVP da NL em 1954 e 1965.

A MLB tem trabalhado com a cidade de Birmingham e o grupo sem fins lucrativos Friends of Rickwood para renovar o estádio de 10.800 lugares, que com 114 anos é o estádio profissional mais antigo dos Estados Unidos.

Também haverá um jogo Double-A no estádio entre Birmingham Barons e Montgomery Biscuits da Southern League em 18 de junho.

Mays ainda será homenageado durante as festividades da semana.