Wimbledon 2024 – Como será a próxima geração do tênis masculino?

DEPOIS DE QUATRO HORAS e aos 42 minutos de batalha, Carlos Alcaraz caiu na grama e rolou em comemoração enquanto a multidão gritava. Ele tinha acabado de fazer o que antes era impensável. Ele deu a Novak Djokovic sua primeira derrota em Wimbledon desde 2017 e conquistou seu segundo título importante no processo. Sua combinação de alegria e descrença era palpável.

Alcaraz sonhava em derrotar Djokovic na Quadra Central do torneio desde que pegou uma raquete pela primeira vez quando era um garoto. Agora, isso se tornou realidade.

Djokovic estava em busca de seu 24º título importante e o oitavo em Wimbledon, e era o grande favorito para vencer o torneio. Ele parecia atordoado enquanto caminhava lentamente até a rede para parabenizar Alcaraz, 16 anos mais novo e agora um rival legítimo e um sério obstáculo na busca de Djokovic pela história.

Não demorou muito para que começassem as últimas especulações sobre uma troca de guarda no tênis masculino. Embora Alcaraz não tenha acrescentado mais combustível a essa narrativa durante a sua conferência de imprensa pouco depois, reconheceu a importância do que tinha conseguido para si e para os seus pares.

“É ótimo para a nova geração também, eu acho, me ver vencendo-o e fazendo-os pensar que são capazes de fazer isso também”, disse Alcaraz após a partida. “É ótimo para mim e eu acho que para [all] os jogadores jovens.”

Mas enquanto outros poderiam ter pensado que o tempo de Djokovic no topo estava chegando ao fim, Djokovic tinha outros planos. Ele conquistou seu 24º título importante no Aberto dos Estados Unidos menos de dois meses depois. Tendo conquistado três dos principais títulos da temporada e as finais do ATP de final de ano, ele terminou a temporada em primeiro lugar e declarou publicamente seu objetivo de ganhar o “Golden Slam” (todos os quatro títulos principais e o ouro olímpico) em 2024.

No meio da temporada de 2024, Djokovic, de 37 anos, não está nem perto de onde queria estar. Não importa os campeonatos principais – Djokovic ainda não ganhou um título em qualquer nível este ano, ou mesmo disputou uma final.

Ele perdeu nas semifinais do Aberto da Austrália para Jannik Sinner e desistiu antes das quartas de final no Aberto da França por causa de uma ruptura no menisco medial do joelho direito. Ele foi submetido a uma cirurgia no dia 6 de junho, deixando dúvidas consideráveis ​​sobre sua capacidade de jogar em Wimbledon, mas esteve no local treinando durante toda a semana. Ele disse à BBC na segunda-feira que jogaria apenas se acreditasse que teria uma chance de “lutar pelo título”.

Embora pareça cada vez mais que Djokovic jogará, ele não é o favorito para ganhar o título no All England Club. Combinado com a ausência de Rafael Nadal, o 22 vezes campeão de major que indicou que esta pode ser sua última temporada no tour, e a aposentadoria de Roger Federer em 2022, parece que a guarda finalmente pode estar mudando — de verdade desta vez — no topo do tênis masculino. As estrelas de amanhã são agora muito presentes, e um punhado de jogadores pode competir em qualquer torneio.

“Este é um momento tão emocionante [for men’s tennis]”, disse Brad Gilbert, atual técnico de Coco Gauff e ex-técnico de Andre Agassi e Andy Roddick, à ESPN no início deste mês.

“[The French Open] foi um dos primeiros em que não tive uma chave de fenda, e parece que as coisas estão indo para esse lado. Antes era sempre Joker em Wimbledon, mas agora, entre em campo. O mesmo no Aberto da Austrália. Ou Nadal no Aberto da França, mas agora, boa sorte, entre em campo. Esses caras eram um cassino antes e a casa sempre ganha. É assim que era em muitos desses Grand Slams. … Mas [in Paris] não havia um grande favorito de forma alguma, e talvez seja assim que as coisas estão indo.”

Novak Djokovic machucou o joelho direito no Aberto da França e teve um ano difícil no geral. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

SE DJOKOVIC SE DESISTIR antes do início dos jogos na segunda-feira, esta será a primeira chave principal em Wimbledon sem um membro do Big Three (Djokovic, Nadal e Federer) desde 1998. E o trio não jogou apenas em Wimbledon; eles dominaram coletivamente.

Na verdade, no ano passado, Alcaraz tornou-se apenas o segundo jogador entre os três a conquistar o título masculino no evento desde 2002, juntando-se a Andy Murray. Murray, de 37 anos, tricampeão importante com duas vitórias em Wimbledon e indiscutivelmente o quarto melhor jogador das últimas duas décadas, está esperando até o “último momento” para decidir se jogará no evento por causa de um procedimento recente em suas costas.

Mas, independentemente de Djokovic (ou Murray) jogar nesta quinzena, Alcaraz, de 21 anos, e Sinner, de 22, são considerados como tendo as melhores chances de ganhar o título. A ESPN BET tinha Alcaraz e Sinner empatados com as maiores probabilidades (+165) na quinta-feira. Djokovic estava em um distante terceiro lugar (+385).

“Estou tentando pensar se [Djokovic] era 100% saudável quais seriam as probabilidades, porque agora você tem Alcaraz e Sinner como grandes favoritos”, disse Patrick McEnroe, jogador aposentado e atual comentarista, em uma teleconferência com a mídia esta semana. com Novak como o terceiro cara. … Agora eu tenho que dizer que a ideia de ele jogar em Wimbledon, se houver um lugar onde ele possa se sair bem com essa lesão, tendo sofrido essa lesão, talvez ele consiga. … [But] Eu ainda me inclinaria para os dois caras mais jovens. Acho que os dois superaram o obstáculo no que diz respeito a vencer majors.”

“[Sinner] provavelmente é um dos desafios mais difíceis que podemos enfrentar no tênis agora. Acho que ele é o melhor jogador do mundo.” Carlos Alcaraz

Começando com a primeira vitória de Federer no Grand Slam em Wimbledon em 2003 até o final da temporada de 2023, os Três Grandes conquistaram 66 dos 81 títulos importantes. Durante muitos anos, eles lutaram predominantemente entre si nas finais, mas nos últimos anos, Djokovic e Nadal tiveram que segurar uma série de estrelas em ascensão nas finais do Slam, incluindo Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud.

Dominic Thiem foi o primeiro jogador masculino nascido na década de 1990 a vencer um torneio importante no Aberto dos Estados Unidos de 2020, mas mesmo isso veio com um asterisco, já que Nadal e Federer não jogaram no torneio e Djokovic foi eliminado na quarta rodada. Medvedev se tornou o primeiro da “Próxima Geração” a derrotar um membro dos Três Grandes em uma final de Slam no ano seguinte no Aberto dos Estados Unidos. Djokovic estava em busca de seu primeiro Grand Slam do ano civil, que exige vencer todos os quatro majors no mesmo ano, antes de Medvedev jogar spoiler em três sets anticlimáticos.

Embora tenha dito que ainda não havia terminado, Djokovic também viu o que estava por vir.

“A nova geração, se você quiser chamá-la assim, não é ninguém novo”, disse Djokovic após a derrota. “Já é atual, estabelecida. Claro, eles vão assumir.”

Desde então, Medvedev, de 28 anos, não conseguiu vencer outro torneio importante, mas disputou três finais de Slam e conquistou sete títulos ATP. Foram Alcaraz e Sinner os que pareciam mais bem preparados para concretizar a previsão de Djokovic.

Alcaraz venceu três majors, incluindo o Aberto da França no início deste mês, e Sinner ganhou seu primeiro no Aberto da Austrália em janeiro. Ambos foram dominantes em torneios de todos os níveis nesta temporada.

Alcaraz, atualmente classificado como nº 3, ganhou seis títulos em 2023 e ganhou seu segundo troféu em Indian Wells nesta temporada. Sinner, que assumiu o posto de nº 1 do mundo de Djokovic pela primeira vez em 10 de junho, ganhou oito títulos desde o início da temporada de 2023, incluindo em Melbourne, o Masters 1000 nível Miami Open em março e seu primeiro na grama em Halle na semana passada.

A rivalidade emergente (e amigável) entre os dois também se tornou obrigatória, já que ambos parecem aumentar continuamente seu nível para se igualarem. Alcaraz tem uma vantagem na carreira de 5-4, incluindo uma vitória em seu último encontro nas semifinais do Aberto da França – um confronto épico de 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 que durou mais de quatro horas. . Ambos parecem reconhecer o quão boa é a sua rivalidade para si e para o desporto, à medida que este parece ultrapassar as Três Grandes.

Jannik Sinner, 22, venceu o Aberto da Austrália em janeiro e conquistou seu primeiro grande troféu. Mateo Villalba/Getty Images

“[Sinner] provavelmente é um dos desafios mais difíceis que podemos enfrentar no tênis atualmente. Acho que ele é o melhor jogador do mundo”, disse Alcaraz antes da partida em Paris. “As partidas que disputamos antes foram jogos inacreditáveis, acho que todo mundo quer assistir a essa partida. … Vamos ver como vai ser, mas acho que vai ser ótimo para o tênis e para os torcedores.”

Os dois poderiam potencialmente se encontrar nas semifinais no All England Club. Djokovic está do outro lado do quadro e só jogaria com qualquer um deles na final.

Mas há vários jogadores que se destacaram nesta temporada e mostraram que também são capazes de ganhar os maiores títulos. Em cinco torneios de nível Masters 1000 nesta temporada, os eventos de maior prestígio atrás dos Slams e das Finais da ATP, houve cinco vencedores diferentes. Além de Alcaraz e Sinner, Tsitsipas, Andrey Rublev e Alexander Zverev foram todos vitoriosos. Eles também podem vencer em Wimbledon ou em outro lugar.

A profundidade dos talentos e daqueles com potencial para vencer não para por aí. Medvedev, ainda conhecido principalmente por suas proezas em quadra dura, chegou às semifinais do torneio no ano passado. Ele poderia aproveitar sua experiência e ímpeto, especialmente contra um campo de jogadores em grande parte verdes na superfície. Medvedev também estará entre os favoritos em Nova York.

Hubert Hurkacz, o sétimo cabeça de chave que perdeu para Sinner na final em Halle, é um ex-semifinalista de Wimbledon e até mesmo impôs a Federer sua derrota final no evento em 2021. Alex de Minaur teve uma temporada de sucesso que o viu entrar no top 10 pela primeira vez e já incluiu uma aparição nas quartas de final do Aberto da França e o segundo título da carreira em quadra de grama no início deste mês no Rosmalen Grass Court Championships.

E há alguns que podem surpreender, como a estrela britânica Jack Draper, que ganhou seu primeiro título ATP em Stuttgart e depois derrotou Alcaraz no Queen’s Club na semana seguinte. Ou Tommy Paul, o novo número 1 americano que ganhou seu primeiro título de grama no Queen’s Club.

“Eu absolutamente amo a maneira como Tommy Paul está jogando”, disse McEnroe. “Na verdade, acho que ele pode estar nas semifinais ou na final se acreditar.”

À medida que a rodada de abertura da chave principal de Wimbledon se aproxima rapidamente, ainda há muitas dúvidas sobre o torneio — começando pela capacidade de Djokovic de jogar — e sobre o tênis masculino em geral.

Será que Djokovic vencerá outro torneio importante e assumirá a propriedade exclusiva do recorde de maior número da história do tênis? Alcaraz e Sinner emergirão oficialmente como os Dois Grandes? Ou serão acompanhados por outros que disputam regularmente títulos importantes? Wimbledon pode ser talvez a primeira amostra real de como será a vida na era pós-Três Grandes.

Claro, mesmo com a temporada de Djokovic até agora, e sua potencial ausência em Wimbledon, isso não significa que seu reinado no topo acabou. Questionado sobre a geração mais jovem e sobre saber o que as pessoas estavam pensando após sua eliminação na semifinal em Melbourne, Djokovic disse aos repórteres para não descartá-lo ainda.

“Ainda tenho grandes esperanças, sabe, para outros Grand Slams, Olimpíadas e quaisquer torneios que eu jogue”, disse Djokovic. “Este torneio não está de acordo com meu padrão ou critério ou o nível que eu normalmente jogaria ou esperaria jogar, mas [it] não significa necessariamente que seja [the] “começo do fim, sabe, como algumas pessoas gostam de chamar.”