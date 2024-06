Wimbledon: Andy Murray sem dor fará a chamada do jogo na segunda-feira

Andy Murray passou por um procedimento de cisto na coluna na semana passada. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Andy Murray disse que “é impossível” saber ainda se ele conseguirá competir em Wimbledon, mesmo que esteja “se sentindo melhor a cada dia” enquanto se recupera da cirurgia para remover um cisto da coluna.

Murray, 37, está programado para jogar na primeira rodada de simples no All England Club na terça-feira. Ele e seu irmão mais velho, Jamie, receberam um convite wild card para duplas também, e esse evento começa no final da semana.

O britânico passou por uma cirurgia nas costas em 22 de junho, depois de se aposentar da partida da segunda rodada no Queen’s, alguns dias antes. Ele disse que o cisto estava comprimindo um nervo e deixando sua perna direita dormente e difícil de usar, e ele imaginou que antes da operação era “altamente provável” que ele perderia Wimbledon.

“Foram 10 dias difíceis”, disse ele.

“Correu muito bem, mas ainda não tenho 100% de sensação e sensibilidade na perna”, disse ele sobre o conjunto de treinos que teve no domingo.

Murray planeja passar por exames médicos na segunda-feira – primeiro dia de Wimbledon – e jogar outro treino, e provavelmente tomará uma decisão à noite.

Murray possui um total de três campeonatos importantes. Ele venceu o Aberto dos Estados Unidos em 2012 e Wimbledon em 2013 e 2016. Seu título de 2013 fez dele o primeiro britânico a ganhar o troféu de simples no All England Club em 77 anos.

Ele também é o único jogador com duas medalhas de ouro consecutivas no tênis em simples nas Olimpíadas. Ele venceu em Londres 2012 — quando as partidas dos Jogos de Verão do esporte foram realizadas no All England Club — e no Rio 2016.

Murray passou por duas cirurgias no quadril em 2018 e 2019. Embora achasse que precisaria se aposentar após a segunda cirurgia, na qual recebeu um implante de metal no quadril, Murray acabou retornando à ação.

Desde então, ele tem sido prejudicado por vários problemas de saúde, incluindo ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo no Miami Open, em março.

Murray perdeu na primeira rodada do Aberto da França em maio.

Ele não é o único jogador de 37 anos com vários campeonatos de Wimbledon em seu currículo que está lidando com a recuperação de uma cirurgia recente: Novak Djokovic, que ganhou sete de seus 24 títulos de Grand Slam no All England Club, passou por um procedimento para reparar um menisco rompido no joelho direito há menos de um mês, após se machucar no Aberto da França.

Djokovic disse no sábado que se sente bem o suficiente para competir em Wimbledon e talvez até lutar por outro troféu.