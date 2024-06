WNBA Power Rankings: Lynx destronou Liberty em primeiro lugar; Subida do céu

O Minnesota Lynx está em movimento – bem a tempo para a final da Commissioner’s Cup.

O Lynx fez 3 a 0 na semana passada para assumir o primeiro lugar no WNBA Power Rankings da ESPN e ficar à frente do New York Liberty, que havia sido o melhor time nas últimas duas semanas.

Nova York, que fez 3 a 1 na semana passada, recebe o Minnesota na terça-feira, no jogo do campeonato da Commissioner’s Cup. É o segundo encontro deles nesta temporada, mas não contará na classificação da temporada regular.

O Lynx venceu decisivamente o primeiro encontro por 84-67 em Minnesota em 25 de maio. A temporada de 2024 tinha apenas 11 dias, mas já estava claro que a maioria das projeções da pré-temporada sobre o Lynx estavam erradas. Eles não parecem apenas um time de playoffs, mas um candidato ao campeonato.

Não havia dúvidas de que a atacante Napheesa Collier teria uma temporada forte em 2024 e tem média de 20,9 pontos, 10,4 rebotes e 3,5 assistências. Mas o Lynx fez alguns movimentos importantes em torno dela na entressafra – como trazer Courtney Williams e Alanna Smith do Chicago Sky – e eles valeram a pena.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Mesmo sem a segunda escolha do draft do ano passado, Diamond Miller (ela não joga desde 23 de maio por causa de uma lesão no joelho), o Lynx é o primeiro em assistências (24,0), porcentagem de 3 pontos (39,8), classificação defensiva (90,6). ) e rating líquido (12,9). Eles ocupam o segundo lugar em pontuação de defesa (73,8 PPG) e porcentagem de arremessos (45,3) e terceiro em pontuação (84,5 PPG).

Kayla McBride, em sua 11ª temporada na WNBA, tem média de 16,1 pontos e arremessos de 46,4% atrás do arco. Ela e Sabrina Ionescu, de Nova York, estão empatadas na liderança da liga com 52 arremessos de 3 pontos. Smith (12,0 PPG) e Williams (10,4) também têm média de pontuação de dois dígitos.

“Uma das vantagens do nosso ataque – por que é tão difícil nos proteger – é que todos são uma ameaça ao passar, ao chutar, ao marcar, ao dirigir”, disse Collier.

Realmente não há nada que o Lynx não esteja fazendo bem. Eles estão em quinto lugar em rebotes (35,1 RPG) e querem ser ainda melhores nisso também.

“Queremos ir muito longe nesta temporada”, disse Collier. “Para isso, sabemos que a recuperação deve ser um hábito.”

Embora as coisas pareçam boas para o Lynx e o Liberty agora, foi uma semana difícil em termos de lesões para a WNBA. A escolha número 2 do draft, Cameron Brink, do Los Angeles Sparks, foi perdida na temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida na terça-feira, e a escolha número 1 de 2022 e estreante do ano, Rhyne Howard, do Atlanta Dream, sofreu uma lesão no tornozelo na quarta-feira que a deixou fora indefinidamente. Ambos foram nomeados para a equipe olímpica 3×3 dos EUA no início deste mês. Brink deve ser substituído; neste momento, Howard espera estar de volta para os Jogos de Paris.

Classificações anteriores: Pré-temporada | 20 de maio | 27 de maio | 3 de junho | 10 de junho | 17 de junho

Classificação anterior: 3

Essa semana: @ NY (25 de junho; final da Commissioner’s Cup), @ DAL (27 de junho), @ CHI (30 de junho)

O Lynx está 8-1 em junho, com a única derrota ocorrendo em uma cesta de 3 pontos em Phoenix. Depois de três vitórias em casa na semana passada – sobre Dallas, Atlanta e Phoenix – eles têm as próximas quatro vitórias fora de casa, incluindo a final da Commissioner’s Cup. O Lynx venceu 11 jogos nesta temporada por dois dígitos, o maior número da liga.

Classificação anterior: 1

Essa semana: MIN (25 de junho; final da Commissioner’s Cup), vs. ATL (30 de junho)

O Liberty caiu uma posição no Power Rankings, mas tem que estar feliz com a forma como está jogando. Depois de uma derrota por 98-93 em Phoenix na última terça-feira, eles venceram o Sparks duas vezes em Nova York e depois venceram o Dream em Atlanta. Agora, tentará defender o título na Commissioner’s Cup, conquistada no ano passado sobre o Las Vegas. Courtney Vandersloot, que enfrenta a morte de sua mãe, perdeu os últimos oito jogos, mas está de volta ao time e retornará à ação quando estiver pronta. Na sua ausência, Sabrina Ionescu se saiu bem na gestão do ponto.

jogar 1:37 Sabrina Ionescu marca 26 pontos com 11 assistências na vitória do Liberty Sabrina Ionescu marcou 26 pontos e deu 11 assistências para ajudar na vitória do Liberty sobre o Dream por 96-75.

Classificação anterior: 2

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Givony: 6 candidatos ao draft da NBA que mais gosto »

• Draft da NFL: melhores jogadores em todas as posições »

• MLB: Veredictos sobre inícios surpreendentemente lentos »

Mais conteúdo ESPN + »

Essa semana: @ WAS (27 de junho), vs. ATL (28 de junho)

Depois de uma vitória sobre o Sparks, o Sun fez sua primeira viagem ao fuso horário do Pacífico em 2024 no fim de semana – e não correu bem. Connecticut perdeu jogos consecutivos pela primeira vez nesta temporada, caindo em Las Vegas e Seattle. O Sun marcou 61 pontos, o menor da temporada, contra o Storm e teve mais reviravoltas (14) do que assistências (13). Está de volta à Costa Leste esta semana, e o Sun espera que isso signifique um retorno à boa forma.

Classificação anterior: 4

Essa semana: x IND (27 de junho), x DAL (29 de junho)

O Storm, que fez 1 a 1 na semana passada com uma derrota em Las Vegas e uma vitória sobre Connecticut, pode fazer uma grande jogada no próximo mês. A vitória de domingo foi o início de nove jogos consecutivos em casa. Eles jogam apenas mais uma vez na estrada – em Los Angeles, no dia 16 de julho – antes do intervalo para o All-Star Game e as Olimpíadas. Skylar Diggins-Smith continua a se destacar como distribuidora; ela é a quinta na liga com 6,1 assistências por jogo.

Classificação anterior: 5

Essa semana: LA (28 de junho), x IND (30 de junho)

O Mercury está na mesma posição da semana passada: ainda com 0,500 e um time que todos temem enfrentar. Eles pareciam bem ofensivamente ao derrotar o New York por 99-93 na terça-feira. Mas foi exatamente o oposto no sábado em Minnesota, quando o Mercury ficou com 60 pontos e acertou 31,1% em campo. Agora seria um ótimo momento para o Mercury encontrar consistência, já que enfrenta apenas um time – Connecticut, duas vezes – atualmente entre os oito primeiros na classificação nos nove jogos restantes antes do intervalo olímpico.

Anterior: 6

Essa semana: @ FOI (29 de junho)

Os Ases permaneceram no Power Rankings, mas no bom sentido: eles venceram Seattle e Connecticut na semana passada e recuperaram Chelsea Gray. Gray, que não jogava desde uma lesão no pé sofrida no jogo 3 das finais da WNBA no ano passado, foi aplaudida quando voltou na quarta-feira contra o Storm. Depois dos Ases terem perdido quatro de cinco, as duas vitórias consecutivas melhoraram consideravelmente o clima em Las Vegas. A’ja Wilson continuou a cozinhar, combinando 53 pontos e 25 rebotes.

jogar 1:15 A’ja Wilson alimenta Ases após Sun com duplo-duplo A’ja Wilson domina o jogo com 26 pontos e impressionantes 16 rebotes na vitória dos Ases sobre o Sun na noite de sexta-feira.

Classificação anterior: 11

Essa semana: LV (27 de junho), vs. MIN (30 de junho)

O grande salto do Sky foi graças às vitórias sobre Dallas e Indiana, mas também ao fato de outras equipes como Atlanta, Los Angeles e Dallas estarem lutando. Os jogadores do Sky Post Angel Reese (41 pontos, 34 rebotes) e Kamilla Cardoso (25, 21) tiveram sua melhor semana até agora. O guarda Chennedy Carter também se destacou com 42 pontos somados nos dois jogos.

jogar 2:13 Angel Reese impulsiona Sky após Fever com o 8º duplo-duplo consecutivo Os 25 pontos e 16 rebotes de Angel Reese impulsionam o Sky para além do Fever.

Classificação anterior: 8

Essa semana: @SEA (27 de junho), @PHO (30 de junho)

O The Fever venceu Washington e Atlanta na semana passada pela terceira e quarta vitórias consecutivas, algo que a franquia não fazia desde 2015. Depois, eles deixaram escapar uma vantagem de 15 pontos com uma derrota de um ponto em Chicago. Ainda assim, estar a uma cesta de uma seqüência de cinco vitórias consecutivas é uma boa notícia para o Fever, que segue para o Oeste esta semana. Caitlin Clark somou 51 pontos, 26 assistências, 22 rebotes e 8 roubadas de bola nos três jogos.

jogar 1:12 Caitlin Clark marca 17 pontos e 13 na derrota no último segundo para Sky Confira todos os gols de Caitlin Clark enquanto ela perde 17 pontos e 13 assistências em uma derrota tensa por 88-87 para o Chicago Sky que chegou ao limite.

Classificação anterior: 9

A temporada 2024 da WNBA chegou Ainda não é tarde para jogar! Inscreva-se agora no Fantasy Women’s Basketball e comece seu campeonato. Cadastre-se gratuitamente!

Essa semana: contra CON (27 de junho), vs. LV (29 de junho)

Os Mystics se mantiveram firmes depois de mais duas vitórias. É certo que ambos estavam em casa durante a queda livre de Dallas. Mesmo assim, Washington venceu quatro dos últimos cinco. Depois de começar em 0-12, os Mystics têm quatro derrotas a mais que o Atlanta, mas estão à frente do Dream no Power Rankings com base em jogos recentes. A veterana central Stefanie Dolson teve sua melhor semana da temporada com 48 pontos e 25 rebotes combinados nos três jogos.

Classificação anterior: 7

Essa semana: @ CON (28 de junho), @ NY (30 de junho)

Há preocupação, é claro, para Howard, que torceu o tornozelo ao ir para a cesta na derrota em Minnesota na última quarta-feira. Isso foi seguido por derrotas para Indiana e Nova York. O Dream perdeu três consecutivas e cinco das últimas seis. Boas notícias: a guarda Jordin Canadá fez sua estreia na temporada atrasada por lesão no domingo, conseguindo 6 pontos, 4 rebotes e 2 assistências em 14 minutos contra o Liberty. O Canadá já jogou com Seattle e Los Angeles antes de ser negociado com Atlanta em fevereiro.

Classificação anterior: 10

Essa semana: @ PHO (28 de junho)

Foi uma semana esmagadora para a franquia com a lesão de Brink no final da temporada. Seu ano de estreia termina após 15 jogos, nos quais ela obteve médias de 7,5 pontos, 5,3 rebotes e 2,3 bloqueios. Os Sparks contrataram Queen Egbo, um pivô que deve ser capaz de ajudar fora do banco. Se há uma boa notícia para os Sparks, é que a sequência de sete jogos – eles perderam os seis primeiros – terminará com uma viagem a Phoenix esta semana.

Classificação anterior: 12

Essa semana: MIN (27 de junho), @ SEA (29 de junho)

Os Wings perderam todos os quatro jogos da semana passada e sua seqüência de derrotas é agora de 11 consecutivas. A atacante Natasha Howard voltou de lesão – ela ficou afastada após a estreia em 15 de maio – e fez 58 pontos e 17 rebotes nos primeiros três jogos de volta. No entanto, o atacante Maddy Siegrist ficou perdido até depois do intervalo olímpico com um dedo quebrado. Neste ponto, os Wings estão apenas esperando que algo dê certo.