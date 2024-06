Wrexham recebe Wycombe na primeira partida da temporada da League One

O Wrexham receberá o Wycombe Wanderers na partida de abertura da League One em 10 de agosto, após a primeira promoção consecutiva do clube em seus 159 anos de história, anunciou a Liga Inglesa de Futebol na quarta-feira.

O clube, co-propriedade dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, terminou em segundo lugar na Liga Dois na temporada passada, quatro pontos atrás do campeão Stockport County.

A dupla já teve um impacto transformador no Wrexham, guiando-os da Liga Nacional para a terceira divisão do futebol inglês desde que assumiu o comando do clube, que é o tema da série documental do Disney+ “Welcome to Wrexham”, em fevereiro de 2021.

O Wrexham foi promovido da League Two na temporada passada depois de terminar em segundo lugar. Jacob King/PA Images via Getty Images

O Wrexham enfrentará o Birmingham City – que conta com a lenda da NFL Tom Brady como proprietário minoritário – em St Andrew’s em sua sexta partida da campanha em 14 de setembro, antes de recebê-los no STōK Cae Ras em 25 de janeiro.

O clube confirmou no dia 18 de junho que o atacante Steven Fletcher assinou uma prorrogação de contrato e permanecerá no clube na temporada 2024-25. Ele marcou oito gols em 34 partidas.