Xander Schauffele diz que Rory McIlroy está mais sob um microscópio

Xander Schauffele pode simpatizar com a decisão de Rory McIlroy de se retirar do Travellers Championship desta semana e tirar uma folga após seu colapso no Aberto dos Estados Unidos.

McIlroy errou duas tacadas curtas nos três buracos finais no domingo e terminou 1 tacada atrás de Bryson DeChambeau em Pinehurst No. 2. Ele rapidamente deixou o percurso sem falar com os repórteres e anunciou na segunda-feira que se afastaria do jogo até o Aberto da Escócia do próximo mês.

“Como competidores, todos nós tivemos nossos altos e baixos até certo ponto. É uma situação difícil”, disse Schauffele, que venceu o PGA Championship em maio, quando questionado sobre McIlroy. “Tenho certeza que ele e sua equipe estão discutindo o que aconteceu, e às vezes você só precisa se afastar de tudo e realmente tentar ser o mais objetivo possível, porque você está muito presente no momento e obviamente isso não aconteceu. Ele não segue o caminho dele e ele só, você sabe, precisa de algum tempo longe para descobrir o que está acontecendo.”

A grande seca de uma década de McIlroy durará pelo menos até o Open Championship em julho. Ele reconheceu na segunda-feira que domingo foi “provavelmente o dia mais difícil” de sua carreira profissional, mas prometeu mostrar resiliência quando retornar para o Aberto da Escócia, seguido pelo Aberto no Royal Troon.

“É diferente para cada pessoa. É difícil para mim comparar minhas derrotas com as dele”, disse Schauffele. “Eu diria que é dele, ele está um pouco mais sob um microscópio. Quando as coisas estão indo muito bem, as pessoas estão em cima dele. E, infelizmente, quando as coisas não acontecem do seu jeito, as pessoas estão em cima dele.

“Então, há um microscópio nele que mostra por que ele não ganhou e coisas dessa natureza. E ele terá que responder a essas perguntas em algum momento, e ele o fará, porque sempre o faz. Então, para mim, eu uso são muito difíceis, mas às vezes é bom simplesmente voltar a montar no cavalo e competir.”

Schauffele empatou em sétimo lugar no Aberto dos Estados Unidos – o sétimo top 10 nas últimas oito partidas para o jogador número 3 do ranking mundial entrando no último evento exclusivo do ano.

Schauffele também garantiu uma das quatro vagas na equipe dos EUA para as Olimpíadas de Paris, onde defenderá sua medalha de ouro em agosto.

“É super especial”, disse Schauffele. “É sempre uma honra representar o seu país em qualquer torneio ou evento, por isso foi uma coisa muito legal que pude compartilhar com minha família depois de ganhar a medalha de ouro, e a classificação foi meu primeiro objetivo este ano. equipe para se qualificar, como vocês viram neste lado dos EUA.”