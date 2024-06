Zach Wilson, estrela do Denver Broncos, está noivo da modelo Nicolette Dellanno

Nicolette Dellanno – a sortuda pronta para se estabelecer com ZW – postou fotos dos dois juntos olhando para a água em um penhasco italiano momentos atrás… e confira as fotos porque ela tem uma pedra ENORME na mão esquerda.

ND elogiou Wilson por sua força em sua legenda e disse que mal podia esperar para passar o resto de sua vida no QB da NFL – confirmando a feliz notícia.

É claro que a gestão de Zach no futebol passou por uma fase difícil ultimamente … com o New York Jets deixando de ser a estrela depois de levá-lo ao topo no draft de 2021.