Zhilei Zhang 68,2 libras mais pesado que Deontay Wilder na pesagem

Zhilei Zhang superou o ex-campeão peso pesado Deontay Wilder em 68,2 libras na sexta-feira, antes da luta de sábado em Riad, na Arábia Saudita, que será a atração principal do evento Frank Warren-Eddie Hearn 5 vs.

O chinês Zhang pesava 282,8 libras, enquanto o Wilder do Alabama pesava 214,6 libras. Ambos os pesos pesados ​​​​estão sofrendo com derrotas por decisão para Joseph Parker em Riad. Wilder (43-3-1, 42 KOs) foi derrotado por Parker em dezembro; Zhang (26-2-1, 21 KOs) derrubou Parker duas vezes em março, mas ainda assim foi derrotado.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Agora, os dois boxeadores precisam desesperadamente de uma vitória para continuarem relevantes na divisão de glamour do esporte. Zhang, 41, é o sexto peso pesado da ESPN; Wilder, 38, é o número 7.

Apesar da desvantagem de peso, Wilder terá uma vantagem de altura de 1 polegada com 1,80 m. Wilder pesava 1 quilo a mais do que contra Parker, mas ficou muito mais leve do que o peso mais pesado de sua carreira, 238, na luta da trilogia com Tyson Fury.

Essa derrota para Fury foi eleita Luta do Ano de 2021 e Nocaute do Ano da ESPN. Wilder representará o Matchroom Boxing de Hearn como capitão do time e, portanto, ganhará o dobro de pontos na vitória. Um ponto será concedido para uma vitória por decisão e dois pontos para uma vitória por KO/TKO. Wilder pode ganhar quatro pontos para seu time se conseguir adicionar Zhang à sua lista de 42 nocautes.

O promotor vencedor ganhará US$ 3 milhões.

Dmitry Bivol, o boxeador número 5 libra por libra da ESPN, pesava 175 libras para sua defesa do título meio-pesado da WBA no sábado contra Malik Zinad, que pesava 174,2 libras. Essa luta não faz parte do 5 contra 5, mas são as seguintes:

Luta de peso pesado

Filip Hrgovic 247,4; Daniel Dubois 245,8

Luta pelo título dos penas da WBA

Ray Ford 125,4; Nick Bola 125,8

Luta de peso médio

Hamzah Sheeran 159,6; Austin Williams 159,4

Luta meio-pesado

Craig Richards 174,2; Willy Hutchinson 174