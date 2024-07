19 minutos perdidos: a polícia não conseguiu manter o atirador de Trump sob vigilância, cujo motivo ainda não está claro para os investigadores

CNN

Thomas Matthew Crooks visitou o local do comício de Donald Trump duas vezes, seu celular continha imagens de Trump e do presidente Joe Biden, e o histórico de buscas do suposto assassino incluía datas da Convenção Nacional Democrata, bem como futuros eventos de Trump, disseram três autoridades americanas à CNN.

Os novos detalhes revelaram mais sobre o que Crooks estava fazendo nos dias e horas que antecederam sua tentativa de assassinar o ex-presidente. Mas os investigadores que vasculham o rastro físico e digital de Crooks ainda não têm o detalhe-chave que explicaria por que o jovem de 20 anos escalou o telhado em Butler, Pensilvânia, com uma arma estilo AR: um motivo.

Bandidos também realizaram pesquisas on-line sobre transtorno de depressão grave, disseram autoridades do governo ao Congresso durante briefings na quarta-feira.

A diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatle, o diretor do FBI Chris Wray e o vice-diretor do FBI Paul Abbate informaram a Câmara e o Senado por telefone na quarta-feira sobre o que as autoridades policiais descobriram até agora sobre o ataque a tiros no comício de Trump.

As autoridades disseram que ainda não há um motivo claro para a tentativa de assassinato, de acordo com os legisladores. Abbate disse nos briefings que o departamento não encontrou informações políticas ou ideológicas sobre o suspeito na casa do atirador.

Os legisladores nas ligações disseram à CNN que o Serviço Secreto e agentes do FBI forneceram novos detalhes sobre o estado mental e as ações de Crooks antes de ele atirar em Trump no sábado, embora muitos tenham expressado insatisfação com o que lhes foi dito para explicar como Crooks conseguiu disparar vários tiros contra Trump.

Duas fontes na ligação também disseram que informantes disseram aos legisladores que o atirador visitou o local do comício duas vezes depois que o comício de Butler foi anunciado, incluindo no dia do tiroteio. Com base em dados de celular, foi estimado que o atirador esteve lá por 70 minutos.

Fontes policiais informadas sobre a investigação disseram à CNN que, além das fotos de Trump e Biden, o telefone do atirador também continha fotos de líderes do Congresso, como o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries.

Também havia fotos de outros políticos de todo o espectro político, incluindo Rudy Giuliani, o ex-advogado de Trump envolvido no esforço para anular a eleição presidencial de 2020, e Fani Willis, o promotor público do Condado de Fulton que está processando Trump e Giuliani.

Quase todas as fotos pareciam ter sido baixadas da internet e não estavam acompanhadas de nenhuma linguagem ou mensagem ameaçadora. Fontes informadas sobre a investigação disseram à CNN que o telefone também mostrou buscas que datam desta primavera, buscando datas e locais de comícios de Trump e informações sobre as duas convenções políticas.

Autoridades dos EUA disseram que o significado das fotos, bem como as buscas pelas convenções e eventos de Trump, não está claro.

Wray anunciou nos briefings que o FBI conduziu mais de 200 entrevistas até o momento e prometeu não deixar “pedra sobre pedra” na investigação, disse um legislador.

Quando Crooks foi visto e onde



O senador Mike Lee, um republicano de Utah, escreveu nas redes sociais que a polícia havia “identificado o atirador como ‘suspeito’ 19 minutos antes do tiroteio”.

Uma fonte disse à CNN que cerca de 19 minutos antes do tiroteio, a polícia estava tentando localizar o atirador, mas não conseguiu encontrá-lo até que ele estivesse no telhado.

A polícia respondeu a uma chamada sobre um “homem suspeito” quase na mesma hora em que Trump chegou para seu comício na Pensilvânia no sábado, de acordo com o gerente do município de Butler, Tom Knights.

Knights disse em um comunicado na quarta-feira que o relato do homem suspeito o colocou perto do prédio da AGR, onde o suposto assassino de Trump finalmente lançou seu ataque.

Do telhado do prédio, que ficava a aproximadamente 150 jardas ao norte do palco do comício, Crooks disparou vários tiros em Trump, que o atingiram de raspão na orelha e atingiram vários participantes do comício, incluindo um que foi morto. Agentes do Serviço Secreto mataram Crooks depois que ele abriu fogo.

Os policiais não localizaram a pessoa inicialmente ao redor do prédio, de acordo com a declaração de Knights. Ele disse que um policial tentou acessar o telhado com a ajuda de um colega que tentou içá-lo. O policial escalando a lateral do prédio viu um indivíduo no telhado que apontou um rifle para ele, disse Knights.

“O policial estava em uma posição indefesa e não havia como ele se envolver com o ator enquanto segurava a borda do telhado. O policial soltou e caiu no chão”, disse Knights.

A polícia de Butler Township comunicou “imediatamente” a localização do indivíduo e informou que ele tinha uma arma, mas, “momentos depois, o indivíduo começou a atirar”, de acordo com o comunicado.

Os briefings de quarta-feira ocorreram em meio a crescentes pedidos dos republicanos para que Cheatle renuncie ao cargo de diretor do Serviço Secreto, incluindo Johnson e o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell.

“O quase assassinato do ex-presidente Trump na semana passada foi um ataque grave à democracia americana. A nação merece respostas e responsabilização”, disse McConnell em uma declaração. “Uma nova liderança no Serviço Secreto seria um passo importante nessa direção.”

Falando aos legisladores na quarta-feira, Cheatle reconheceu na teleconferência que sua agência cometeu erros e teve falhas.

Ela disse à CNN em uma entrevista na terça-feira que a agência era “a única responsável” pela implementação e execução da segurança no local do comício e que faria quaisquer mudanças necessárias em resposta às revisões internas e externas que seriam conduzidas.

Os legisladores da Câmara provavelmente terão a chance de questionar Cheatle diretamente na segunda-feira em uma audiência do Comitê de Supervisão.

Este título foi atualizado.