3 atletas brasileiros vencem recurso para competir no atletismo

PARIS — Três atletas brasileiros de atletismo obtiveram uma decisão judicial na sexta-feira que os permitiu competir nas Olimpíadas de Paris, apesar do programa antidoping abaixo do padrão do país sul-americano.

A arremessadora de peso Lívia Avancini, o marchador Max Batista e o velocista Hygor Bezerra foram bloqueados pela Unidade de Integridade do Atletismo por não cumprirem um nível mais rigoroso de controles antidoping “sem aviso prévio” exigidos antes dos Jogos de Paris.

Os três atletas apelaram ao Tribunal Arbitral do Esporte, cujo tribunal olímpico especial em Paris aceitou suas contestações legais em uma decisão rápida.

O painel de três juízes do CAS decidiu que os atletas atendiam à isenção de “circunstâncias verdadeiramente excepcionais” permitida pelas regras da World Athletics.

O Brasil estava entre os quatro países colocados em medidas especiais pela AIU em março. Equador, Peru e Portugal são os outros.

A AIU informou que atletas não-elite dos quatro países poderiam competir em Paris somente se entregassem pelo menos três amostras sem aviso prévio durante o treinamento nos 10 meses anteriores a julho.

Os investigadores de Mônaco disseram que a política protegeria as Olimpíadas “de atletas que surgem rapidamente no ranking ou produzem desempenhos surpreendentes, ou onde a profundidade do talento significa que os resultados são imprevisíveis”.

Os eventos de atletismo nas Olimpíadas de Paris começam na quinta-feira.