5 coisas para 25 de julho: Biden, Netanyahu, Trump, incêndios florestais, tufão

Reação mista ao discurso de Netanyahu no Congresso dos EUA

A Câmara votou na quarta-feira para criar uma força-tarefa bipartidária para investigar a tentativa de assassinato de Donald Trump. A medida ocorre enquanto os legisladores buscam respostas e responsabilização após o candidato presidencial republicano de 2024 ter sido baleado durante um comício na Pensilvânia neste mês. Uma resolução para estabelecer a força-tarefa foi aprovada em uma votação esmagadoramente bipartidária de 416 a 0. A força-tarefa da Câmara, composta por sete republicanos e seis democratas, emitirá um relatório final sobre suas descobertas em dezembro, “incluindo quaisquer recomendações para reformas legislativas necessárias para evitar futuras falhas de segurança”, de acordo com o texto da resolução aprovada pela Câmara.

Um incêndio florestal provocado por um raio no leste do Oregon queimou quase 270.000 acres, tornando-se o maior incêndio florestal ativo nos EUA. O incêndio Durkee, que já queimou uma área maior do que toda a cidade de Indianápolis, começou há mais de uma semana perto da divisa dos estados de Oregon e Idaho e ainda estava 0% contido até o início de hoje. O calor extremo que castiga o oeste e outras partes dos EUA neste verão, juntamente com ventos fortes, pode ser uma receita para o perigo que leva à temporada de incêndios florestais, alertaram os bombeiros. Enquanto isso, os incêndios florestais forçaram uma cidade e um grande parque nacional na província de Alberta, no Canadá, a serem evacuados. Vários edifícios foram queimados por um dos dois incêndios florestais violentos que ameaçam a cidade de Jasper, no maior parque nacional das Montanhas Rochosas canadenses, disseram as autoridades hoje.

Um poderoso tufão atingiu o nordeste de Taiwan hoje, deixando grandes inundações e danos em seu rastro. As condições em Taiwan pioraram quando o tufão Gaemi trouxe chuvas pesadas, ventos fortes e uma perigosa tempestade. Ele atingiu a terra no Condado de Yilan com ventos sustentados de até 125 mph, o equivalente a um furacão de categoria 3 no Atlântico. Chuvas pesadas contínuas e aumento das águas das enchentes nas Filipinas também mataram pelo menos 13 pessoas e desabrigaram mais de 600.000, disseram autoridades locais. Espera-se que o tufão atinja a terra na província de Fujian, na China continental, hoje, trazendo mais ventos fortes e chuvas torrenciais para um país já duramente atingido por semanas de chuvas extremas.