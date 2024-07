5 coisas para saber sobre 15 de julho: tiroteio em comício de Trump, cortes de energia, Gaza, pequenas empresas, selos postais

CNN

A tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump se encaixa em uma história maior de violência política na América. Uma longa lista de presidentes foi baleada ou alvejada, mas o ferimento de Trump ressalta a ameaça sempre presente que paira sobre o cargo — especialmente para aqueles que o reivindicam.

O ex-presidente Donald Trump refletiu sobre sobreviver a uma tentativa de assassinato em seu comício na Pensilvânia no sábado, dizendo em uma nova entrevista: “Eu deveria estar morto. Por sorte ou por Deus, muitas pessoas estão dizendo que é por Deus que ainda estou aqui.” Um participante do comício foi morto e outros dois ficaram gravemente feridos no tiroteio, que virou completamente de cabeça para baixo uma corrida presidencial tensa. O presidente Joe Biden, em um raro discurso do Salão Oval, condenou a tentativa de assassinato e pediu à nação que “abaixasse a temperatura” na política. Trump disse que apreciou uma ligação que recebeu de Biden, chamando-a de “ótima” e “muito agradável”. A Convenção Nacional Republicana começa hoje em Milwaukee, onde o Partido Republicano nomeará formalmente Trump como o candidato republicano para a eleição presidencial de 2024. Trump, que deve anunciar seu companheiro de chapa esta semana, disse que reescreveu seu discurso na convenção para abordar o trágico evento. “Esta é uma chance de unir o país inteiro, até mesmo o mundo inteiro”, disse Trump em uma entrevista.

Quase 300.000 casas e empresas no Texas ainda estão esperando a energia ser restaurada uma semana após o furacão Beryl de categoria 1 ter atingido a costa na última segunda-feira. O governador do Texas, Greg Abbott, ameaçou emitir uma ordem executiva forçando a fornecedora de eletricidade CenterPoint Energy a melhorar a confiabilidade de seus equipamentos para suportar tempestades poderosas. Se a CenterPoint não atender à sua solicitação ou fornecer um plano abrangente até 31 de julho, Abbott disse que imporia seu próprio conjunto de requisitos que são “voltados para manter a energia durante a temporada de furacões”. Isso ocorre enquanto os meteorologistas dizem que a temporada de furacões no Atlântico de 2024 pode ser anormalmente ativa, com até 25 tempestades nomeadas se formando de agora até novembro.

Pelo menos 90 palestinos foram mortos em um ataque israelense a um campo de deslocados no sul de Gaza, que Israel disse ter como alvo o chefe militar do Hamas, que era um suposto mentor dos ataques de 7 de outubro. O ataque deixou cenas de devastação em Al-Mawasi, que foi designada como uma zona segura para palestinos fugindo dos combates em outros lugares. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que deu sua bênção para o chefe do Shin Bet — a agência de segurança de Israel — realizar a operação após ter certeza de que não havia reféns na área. Ainda não está claro se o comandante do Hamas morreu no ataque. Israel prometeu manter sua campanha em Gaza com o objetivo de destruir o Hamas e resgatar os reféns que ainda estão presos.

Um novo relatório mostra que muitas pequenas e médias empresas nos EUA estão lutando para sobreviver. Quase 350 empresas nos EUA entraram com pedido de liquidação ou reorganização por meio de falência nos primeiros seis meses de 2024, o maior nível semestral desde 2010, de acordo com dados da S&P Global Market Intelligence. A maioria dos negócios impactados são considerados “consumidores discricionários”, uma ampla categoria de empresas que vendem bens ou serviços que as pessoas não precisam todos os dias, como restaurantes, lojas de roupas e concessionárias de automóveis. A demanda do consumidor desacelerou enquanto as taxas de juros estão em seu nível mais alto em quase um quarto de século, o que está pressionando as empresas que dependem fortemente de empréstimos para comprar equipamentos, repor estoque, pagar a folha de pagamento e expandir as operações, para citar alguns motivos principais.

No domingo, o preço de um selo postal saltou pela segunda vez este ano, aumentando em 5 centavos para 73 centavos para postagem de primeira classe. Embora isso possa parecer inconsequente, é um grande negócio para empresas que gastam milhões a cada ano em correspondências em massa, mala direta e periódicos. Esses preços mais altos estão fazendo as empresas cortarem gastos, o que prejudica o orçamento do Serviço Postal dos EUA e, potencialmente, sua capacidade de continuar seus serviços cruciais. Em 2002, o preço de um selo de primeira classe era de 34 centavos, ou metade do preço atual no aumento de domingo. Notavelmente, o USPS entregou mais de 11 bilhões de cartas individuais no ano passado — queda de 75% em relação a 20 anos atrás.

A Argentina conquistou seu segundo título consecutivo e 16º da Copa América, derrotando a Colômbia por 1 a 0 em Miami. Também no domingo, a Espanha conquistou um histórico quarto Campeonato Europeu, derrotando a Inglaterra por 2 a 1 na final da Euro 2024 em Berlim.

O astro do tênis de 21 anos derrotou Novak Djokovic e se tornou o primeiro espanhol a ganhar títulos consecutivos de Wimbledon.

Os americanos estão comprando mais caminhões Kei, que medem cerca de metade do comprimento de um Ford F-150. Leia sobre o crescente hype em torno de caminhões minúsculos.

O casal real está indo para a Austrália no outono. Aqui está o que sabemos sobre suas próximas viagens.

Esta ilha deslumbrante poderia atrair muitos turistas para suas montanhas verdejantes, praias perfeitas e águas azuis. Em vez disso, ela tem regras rígidas para deter todos, exceto alguns.

Atriz amada Shannen Doherty morreu após lutar contra o câncer por mais de nove anos, de acordo com seu assessor de longa data. Ela tinha 53 anos. Doherty desenvolveu uma base de fãs devotados com papéis como Heather Duke no clássico cult de 1989 “Heathers”, como Brenda Walsh de 1990 a 1994 na série de sucesso “Beverly Hills, 90210” e seu subsequente spinoff “90210”, e como Prue Halliwell em “Charmed” de 1998 a 2001300.

300

É quase o número de tiroteios em massa que ocorreram nos EUA este ano, de acordo com dados do Gun Violence Archive. É um marco sombrio que acontece depois que pelo menos quatro pessoas foram mortas em um tiroteio em uma boate em Birmingham, Alabama, no fim de semana.

“Os EUA não podem continuar importando produtos colhidos ilegalmente.”

— Brad Adamso diretor executivo da Climate Rights International, pedindo regulamentações mais rígidas em torno da indústria de abacate do México. Autoridades dos EUA e do México estão mudando os processos rigorosos que direcionam como a fruta pode chegar às cozinhas americanas, já que estudos mostram que a produção de abacate continua “profundamente interligada” a grupos violentos e autoridades públicas corruptas.

