5 coisas para saber sobre 16 de julho: Convenção republicana, Documentos classificados, Identidade de gênero, Gripe aviária, Segurança cibernética

Na era das mídias sociais, teorias de conspiração virais frequentemente correm soltas online e ameaçam a capacidade do público de separar a verdade da ficção. Uma série de teorias selvagens sobre a tentativa de assassinato de Trump agora estão circulando nas mentes dos eleitores porque um dilúvio de desinformação continua sem controle em plataformas populares.

Aqui está o que mais você precisa saber para Fique por dentro e continue com seu dia.

Dois dias após sobreviver a uma tentativa de assassinato, o ex-presidente Donald Trump apareceu na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, onde foi recebido por uma multidão animada com cânticos de “luta” — uma referência à palavra que Trump pronunciou após o tiroteio. Um Trump enfaixado, agora o candidato republicano oficial para presidente, apareceu ao lado de seu companheiro de chapa, o senador de Ohio JD Vance. A dupla foi formalmente nomeada na segunda-feira como a chapa do Partido Republicano para a eleição presidencial de 2024. Vance, um capitalista de risco e autor do best-seller de memórias “Hillbilly Elegy”, adotou a agenda populista de Trump após anos de críticas contundentes. Vance também pediu uma “investigação em larga escala” sobre a tentativa de assassinato, já que surgiram perguntas sobre o Serviço Secreto e seus preparativos de segurança.

Um juiz federal rejeitou na segunda-feira o caso de documentos confidenciais contra Donald Trump, uma decisão surpreendente que elimina um dos principais desafios legais enfrentados pelo ex-presidente. Em uma decisão de 93 páginas, a juíza distrital Aileen Cannon disse que a nomeação do conselheiro especial Jack Smith violou a Constituição. Smith acusou Trump no ano passado de pegar documentos confidenciais da Casa Branca e resistir às tentativas do governo de recuperar os materiais. Ele se declarou inocente. Embora um julgamento antes da eleição presidencial fosse considerado altamente improvável, muitos especialistas jurídicos viam o caso de documentos confidenciais como o mais forte dos quatro casos pendentes contra Trump. O Departamento de Justiça aprovou planos para apelar da decisão.

Juiz rejeita caso de documentos confidenciais. Repórter detalha o que vem a seguir

A Califórnia se tornou o primeiro estado a proibir regras que exigem que as escolas notifiquem os pais se seus filhos pedirem para mudar sua identificação de gênero. Os defensores da legislação dizem que ela ajudará a proteger os alunos LGBTQ+ que vivem em lares pouco acolhedores. Mas os oponentes dizem que ela prejudicará a capacidade das escolas de serem mais transparentes com os pais. A lei surge no momento em que vários estados em todo o país introduziram projetos de lei relacionados à identidade de gênero e sexualidade nas escolas. Alguns desses projetos de lei, por exemplo, buscam impor proibições a cuidados de afirmação de gênero, barrar atletas transgêneros de esportes femininos e femininos e exigir que as escolas revelem alunos trans e não binários para seus pais.

Cinco casos de gripe aviária foram identificados entre trabalhadores que abatem aves em uma fazenda no nordeste do Colorado, de acordo com autoridades de saúde estaduais. A operação comercial de ovos foi impactada por surtos de H5N1 que também afetaram aves selvagens e vacas leiteiras em vários estados. Desde que as primeiras infecções de gado foram relatadas no final de março, 157 rebanhos testaram positivo para H5N1 em 13 estados. Quatro estados tiveram mais de 20 rebanhos impactados — Texas, Idaho, Colorado e Michigan — de acordo com o Departamento de Agricultura. Mas na sexta-feira, o CDC disse que sua avaliação de risco para o público em geral permanece baixa.

A empresa russa de segurança cibernética Kaspersky Lab vai “encerrar gradualmente” suas operações nos EUA e demitir seus funcionários baseados nos EUA depois que o Departamento de Comércio anunciou a proibição da empresa de vender seus produtos nos EUA, citando preocupações com a segurança nacional. Autoridades dos EUA alegaram que o governo russo poderia usar o popular software antivírus da Kaspersky para vigiar os americanos por meio de hacking ou coleta de dados. A Kaspersky negou veementemente essas alegações. As agências do governo dos EUA já estavam proibidas de usar o software da Kaspersky Lab, mas a ação do Departamento de Comércio para impedir a venda do software em todo o país não tem precedentes.

Whoopi Goldberg espalhou algumas das cinzas de sua mãe na Disneylândia

Espalhar cinzas humanas nas propriedades da Disneylândia é estritamente proibido e ilegal, mas Whoopi Goldberg desafiou as regras para que sua falecida mãe pudesse passar a eternidade em um de seus lugares favoritos.

Donna Kelce se junta ao elenco do filme Hallmark do Kansas City Chiefs

Com 23 semanas restantes até o Natal, (sim, já estou contando) alguns estúdios estão começando a alinhar sua lista de filmes de Natal. O canal Hallmark anunciou esta semana que a mãe de Travis Kelce, Donna Kelce, foi escalada para seu próximo filme de Natal, “Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story.”

Macy’s rejeita oferta de aquisição

Os investidores têm sido ativos na compra de varejistas em dificuldades ou com desempenho abaixo do esperado. No entanto, a Macy’s está apostando em sua própria estratégia para refazer a rede.

Este item popular de mercearia é proibido na Coreia do Sul

Amado nos EUA, o tempero Everything But the Bagel da Trader Joe’s é ilegal na Coreia do Sul. Leia por que ele é proibido.

Fóssil de tubarão antigo é descoberto no México

Arqueólogos encontraram um esqueleto quase completo de um tubarão que nadava na era dos dinossauros. A descoberta lança luz sobre como era o parente pré-histórico do grande tubarão branco.

38.000

É esse o número de pessoas mortas na guerra em Gaza desde que Israel começou sua campanha militar com o objetivo de destruir o Hamas após os ataques de 7 de outubro — que mataram cerca de 1.200 israelenses — de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Desde sexta-feira, Israel lançou ondas de ataques mortais com mísseis contra o que chamou de alvos “terroristas” na região, enquanto caça a liderança do Hamas com a ajuda de armas fabricadas nos EUA.

“Este claramente não é o tipo de experiência de viagem que buscamos oferecer.”

– Companhias aéreas Unidosemitindo um pedido de desculpas após o membro do Hall da Fama do futebol americano Terrell Davis dizer que foi injustamente removido de um avião algemado após ter tocado no braço de uma comissária de bordo para pedir um copo de gelo. O ex-jogador da NFL disse que as autoridades o deixaram ir depois que determinaram que a comissária fez acusações imprecisas decorrentes de sua interação. A United removeu a comissária de serviço enquanto analisa o incidente.

Lições da Islândia: O novo presidente sobre como tornar a política menos tóxica

Lições da Islândia

Enquanto os legisladores dos EUA pedem cura e união, o novo presidente da Islândia compartilhou estas dicas sobre como tornar a política mais inclusiva e menos tóxica.