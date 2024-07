5 coisas para saber sobre 17 de julho: Trump, Suprema Corte, Inundações, Elon Musk, salgadinhos imitadores

CNN

—



É o Dia Mundial do Emoji, um feriado não oficial que reconhece os milhares de símbolos e smileys que usamos para apimentar nossas mensagens de texto. A CNN perguntou como você usa emojis, e as respostas mostraram uma clara divisão geracional. Por exemplo, a Geração Z tem mais probabilidade de usar um emoji de caveira 💀 para transmitir risadas, em comparação com a geração Y e a Geração X, que preferem usar o 😂, também conhecido como o “rosto com lágrimas de alegria”.

Aqui está o que mais você precisa saber para Fique por dentro e continue com seu dia.

Receba 5 coisas na sua caixa de entrada

Seu dia está ocupado. 5 Things é sua loja única para as últimas manchetes, além de outras histórias e vídeos nos quais as pessoas estão clicando. Inscreva-se aqui para receber o boletim informativo 5 Things.

O FBI e o Departamento de Segurança Interna estão preocupados com o potencial de ataques violentos de “continuação ou retaliação” em resposta à tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, disseram as agências em um boletim de inteligência conjunto. “Indivíduos em algumas comunidades online” ameaçaram ou encorajaram a violência após o tiroteio de sábado, de acordo com o boletim. As autoridades ainda estão procurando o motivo do atirador e não identificaram nenhum co-conspirador. Enquanto isso, Trump continuou seus esforços de campanha em meio à investigação em andamento. Ele está programado para falar na Convenção Nacional Republicana na quinta-feira, enquanto seu companheiro de chapa, o senador de Ohio JD Vance, deve discursar na convenção ainda hoje.

O Serviço Secreto aumentou a segurança após informações sobre o plano iraniano de assassinar Trump; nenhuma conexão conhecida com o tiroteio

O presidente Joe Biden está considerando seriamente endossar publicamente grandes reformas na Suprema Corte, fontes disseram à CNN. Biden pode pressionar por limites de mandato para os nove juízes — que atualmente cumprem nomeações vitalícias — bem como um código de ética para o tribunal que conteria um mecanismo de execução. Além disso, Biden pode pressionar por uma emenda que reverteria a decisão histórica do tribunal no início deste mês que deu imunidade aos presidentes para algumas ações que eles tomam enquanto estão no cargo. As notícias do próximo anúncio de Biden foram recebidas com elogios de grupos progressistas de reforma do tribunal. Também pode ajudar a revigorar uma coalizão democrata desgastada, à medida que os esforços privados para tirar Biden da corrida de 2024 continuam.

Depois que a água transbordou uma represa e forçou os moradores de uma pequena cidade de Illinois a evacuar na terça-feira em meio a temores de que a estrutura pudesse se romper, autoridades locais agora dizem que a situação está sob controle. Autoridades disseram que chuva excessiva transbordou do topo da represa e inundou rio abaixo, forçando a evacuação de moradores em Nashville, Illinois. Eventos extremos de chuva como esses estão se tornando mais comuns e ilustram os efeitos das mudanças climáticas. Somente nesta semana, milhões de pessoas foram deslocadas por enchentes, deslizamentos de terra e chuvas pesadas no sul da Ásia, que abriga cerca de um quarto da população mundial e está entre os mais vulneráveis ​​aos impactos da crise climática.

Elon Musk diz que está mudando suas empresas para fora da Califórnia. O bilionário anunciou planos na terça-feira para mudar a sede da SpaceX de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas, uma cidade empresarial que está sendo construída na parte sul do estado. Musk também disse que sua plataforma de mídia social X será movida de São Francisco para Austin, Texas. Ele explicou que o SAFETY Act — uma lei assinada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que proibiria os distritos escolares de exigir que os professores informassem os pais se uma criança quisesse ser identificada por um gênero diferente — foi “a gota d’água”. Musk chamou a lei de “ataque às famílias e empresas”, acrescentando-a a uma lista de declarações polêmicas que ele compartilhou sobre identidade de gênero.

A FDA e a FTC emitiram alertas para cinco empresas esta semana como parte de um esforço conjunto para reprimir as vendas ilegais de salgadinhos imitadores contendo delta-8 THC. A embalagem dos comestíveis de THC parece muito semelhante à de alimentos populares como o cereal Froot Loops e os biscoitos Chips Ahoy!, por exemplo, mas os comestíveis contêm quantidades potencialmente perigosas de um canabinoide psicoativo. A FDA disse que está preocupada que esses produtos possam ser facilmente confundidos com alimentos tradicionais, levando à ingestão acidental ou ao consumo excessivo. Se as violações não forem prontamente abordadas em 15 dias, a FDA disse que pode tomar medidas legais.

NASA transmite uma música de Missy Elliott para Vênus

Visando fazer uma serenata para os alienígenas, a NASA? Ainda não está claro por que a agência espacial decidiu transmitir outra música para o espaço — apenas a segunda vez depois de enviar uma música dos Beatles em 2008.

Drake mostra vídeo de mansão inundada

O rapper canadense compartilhou um vídeo dele caminhando pelo que parece ser sua mansão alagada em Toronto, depois que a cidade foi atingida por uma tempestade torrencial e inundações.

Mudanças estão chegando no exame de admissão à faculdade do ACT

Várias mudanças no exame entrarão em vigor em 2025. Talvez a mais notável seja que o teste será encurtado e a parte de ciências se tornará opcional.

Projetos futuristas revelados para a “rodovia mais verde do mundo”

Uma empresa sediada em Dubai lançou projetos conceituais para uma rodovia “verde” movida a energia solar que, segundo ela, pode oferecer uma mobilidade mais sustentável para a cidade no futuro.

90 caracóis gigantes africanos ‘interceptados’ no Aeroporto Metropolitano de Detroit

As autoridades estavam em estado de choque quando descobriram dezenas de gastrópodes viscosos na mala de um passageiro.

Joe “Jellybean” Bryanto pai do falecido grande jogador da NBA Kobe Bryant e ex-jogador profissional de basquete, morreu na segunda-feira após sofrer um derrame recentemente. Ele tinha 69 anos. Selecionado pelo Golden State Warriors como a 14ª escolha geral no draft da NBA de 1975, ele ficou com o Philadelphia 76ers por quatro temporadas, o então San Diego Clippers por três temporadas e o Houston Rockets por uma temporada.

16

Foi por isso que o senador Bob Menendez foi considerado culpado em seu julgamento federal de corrupção na terça-feira — incluindo acusações de suborno, extorsão, fraude eletrônica, obstrução da justiça e atuação como agente estrangeiro. O senador democrata de Nova Jersey agora enfrenta décadas de prisão.

“Depois dos Jogos teremos uma piscina no rio.”

— Prefeita de Paris, Anne Hidalgodepois que ela deu um mergulho no Rio Sena da cidade hoje em uma tentativa de demonstrar sua limpeza para as Olimpíadas. Eventos de triatlo devem começar na Ponte Alexandre III da cidade no final deste mês, mas testes oficiais da cidade mostraram recentemente que os níveis da bactéria E.Coli estão acima dos níveis aceitáveis.

Confira a previsão do tempo local aqui>>>

E FINALMENTE …



As formas surpreendentes como os microplásticos entram no nosso corpo

As formas surpreendentes como os microplásticos entram no nosso corpo

Um estudo descobriu que é possível que possamos ingerir mais de um cartão de crédito em plástico em apenas uma semana. O Dr. Sanjay Gupta da CNN explica como todo esse plástico pode estar entrando em nós e maneiras de reduzir sua exposição.