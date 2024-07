5 coisas para saber sobre 18 de julho: Corrida presidencial, Covid-19, empréstimos estudantis, ajuda a Gaza, indicações ao Emmy

CNN

Testemunhas oculares na área metropolitana de Nova York avistaram um raro meteoro diurno cruzando o céu esta semana. A NASA diz que este verão será um deleite para os observadores do céu, com muitas oportunidades de capturar mais vislumbres de bolas de fogo.

Aqui está o que mais você precisa saber para Fique por dentro e continue com seu dia.

O companheiro de chapa do ex-presidente Donald Trump, o senador de Ohio JD Vance, aceitou formalmente a nomeação do Partido Republicano para vice-presidente e fez comentários na Convenção Nacional Republicana na quarta-feira. Em seu discurso, Vance disse que Trump “colocaria a América em primeiro lugar” e destacou a direção populista que os dois pretendem levar ao Partido Republicano — e à nação. Enquanto isso, fontes dizem que a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi disse em particular ao presidente Joe Biden que as pesquisas mostram que ele não pode vencer a eleição de 2024 e derrubará a Câmara. Biden respondeu na defensiva, dizendo a Pelosi que viu pesquisas que indicam que ele pode vencer, disse uma fonte à CNN. O deputado Adam Schiff também se tornou na quarta-feira o democrata eleito mais proeminente a pedir publicamente que Biden desistisse da disputa.

O presidente Biden testou positivo para Covid-19 e está apresentando sintomas leves, de acordo com a Casa Branca. “Eu me sinto bem”, Biden, que está totalmente vacinado e com reforço, disse aos repórteres na quarta-feira. O presidente planeja se isolar de acordo com as orientações do CDC. Não está claro onde e quando Biden contraiu Covid-19, mas o diagnóstico repentino o colocará atrás de portas fechadas em um momento em que os legisladores democratas têm clamado para vê-lo na frente. Os níveis de Covid-19 nos EUA aumentaram nas últimas semanas, mostram os dados do CDC. Durante a semana que terminou em 6 de julho, houve um aumento de 23,5% nas visitas de emergência para Covid-19 em comparação com a semana anterior.

O presidente Joe Biden anunciou hoje outra rodada de perdão de dívidas de empréstimos estudantis, totalizando US$ 1,2 bilhão para 35.000 trabalhadores do setor público, como professores, enfermeiros e bombeiros. Os mutuários são elegíveis para o cancelamento de dívidas estudantis após fazerem 10 anos de pagamentos mensais enquanto trabalham em um emprego qualificado do setor público para uma organização sem fins lucrativos ou para o governo. O governo Biden está ansioso para mostrar como cancelou mais dívidas de empréstimos estudantis do que qualquer governo anterior — agora totalizando mais de US$ 168 bilhões para quase 4,8 milhões de americanos. Mas seu programa exclusivo de perdão de empréstimos estudantis permanece no limbo legal. Espera-se que a Suprema Corte decida em breve se bloqueará parte do plano SAVE enquanto o assunto estiver totalmente litigado.

O exército dos EUA está encerrando sua missão temporária no píer na costa de Gaza após cerca de 20 dias de uso operacional. O píer entregou mais de 19 milhões de libras de ajuda humanitária, mas os recursos agora serão enviados por um porto israelense. Autoridades dos EUA têm repetidamente afirmado que concluíram com sucesso a missão pretendida, mas o píer tem sido atormentado por problemas desde que foi ancorado pela primeira vez na praia de Gaza em maio. Analistas dizem que o esforço, que custou aos EUA US$ 230 milhões, fez pouco para aliviar a grave situação em Gaza enquanto a guerra entre o Hamas e Israel continua.

Os indicados para o 76º Emmy Awards — a maior honra da televisão — foram anunciados na quarta-feira. A série da FX “The Bear”, ambientada em uma lanchonete de Chicago, recebeu 23 indicações para comédia de destaque este ano, quebrando o recorde de 22 estabelecido pelo sucesso da NBC “30 Rock” em 2009. Além disso, “Shōgun” teve o maior número de indicações este ano, com 25. Baseado no romance best-seller de James Clavell, o programa da FX se tornou apenas o segundo programa em língua não inglesa a ser indicado na categoria de drama de destaque. A série de sucesso da Netflix “Squid Game” foi a primeira em 2022. Notavelmente, o recorde histórico de 32 indicações, mantido por “Game of Thrones” da HBO desde 2016, permanece inquebrável. (A HBO é de propriedade da empresa controladora da CNN.) O Emmy Awards irá ao ar no domingo, 15 de setembro.

Mirage Hotel and Casino em Las Vegas fecha após 34 anos

O resort icônico na Las Vegas Strip fechou oficialmente na quarta-feira. Ele reabrirá em 2027 como Hard Rock Las Vegas, com uma torre de hotel alta em forma de guitarra.

FDA alerta sobre tinta de tatuagem contaminada

Frascos lacrados de tinta de tatuagem, incluindo alguns marcados como estéreis, continham milhões de bactérias potencialmente perigosas, de acordo com um estudo da FDA.

Acredita-se que ruínas do antigo palácio papal foram encontradas em Roma

Arqueólogos podem ter desenterrado os restos de um palácio medieval onde os papas viveram antes de fazerem do Vaticano seu lar.

O mundo está bebendo menos vinho

Um dos maiores fabricantes de bebidas alcoólicas do mundo está abandonando a maioria de suas marcas de vinho, já que o consumo está caindo globalmente.

Nasdaq tem pior dia desde 2022

As ações de tecnologia estão sendo duramente criticadas depois que um novo relatório disse que o governo Biden planeja reprimir os fabricantes de chips chineses.

Chef renomado Naomi Pomeroy morreu em um acidente de tubing no Oregon. Ela tinha 49 anos. Pomeroy rapidamente ganhou popularidade após abrir seu restaurante em Portland, Beast, e foi reconhecida em 2014 como a Melhor Chef James Beard no Noroeste do Pacífico. Ela alcançou fama nacional como uma estrela no reality show da Bravo, “Top Chef Masters”.

14

É assim que muitos estados promulgaram proibições quase totais ao aborto desde que a decisão Dobbs da Suprema Corte revogou o direito federal ao procedimento há dois anos. Esses estados — Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota do Norte, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, Texas e Virgínia Ocidental — foram classificados principalmente abaixo da média em um novo relatório sobre a saúde das mulheres nos EUA.

“Esta foi uma decisão catastroficamente estúpida.”

— Um ex-analista do Goldman Sachsapós se declarar culpado de negociação com informações privilegiadas que resultou em mais de $ 400.000 em lucros ilegais para alguns de seus amigos próximos. Ele foi sentenciado a 28 meses de prisão na quarta-feira pelo esquema de anos.

Veja homem tentar recorde de slackline mais longo no mar

O atleta de slackline Jaan Roose andou mais de 2 milhas no slackline mais longo do mundo neste mês! Assista à sua ousada tentativa de recorde aqui.