5 coisas para saber sobre 19 de julho: Convenção republicana, interrupções cibernéticas, ajuda à Ucrânia, segurança nas Olimpíadas, protestos climáticos

Os preparativos finais estão em andamento para as Olimpíadas de Paris de 2024, programadas para começar em uma semana. Autoridades francesas estão aumentando as medidas de segurança na capital enquanto a Vila Olímpica começa a receber os primeiros atletas em suas instalações de alojamento. Na quinta-feira, no entanto, um policial foi atacado e ferido no centro de Paris, gerando alarme antes da chegada de milhões de turistas. O ataque ocorreu no oitavo arrondissement conhecido por locais icônicos, incluindo os Champs Elysées. Este é o segundo incidente violento contra agentes de segurança franceses esta semana, depois que um soldado foi esfaqueado na segunda-feira em uma estação de trem de Paris. Autoridades francesas disseram que continuarão a fortalecer a segurança antes dos Jogos, que devem atrair cerca de 15 milhões de visitantes, de acordo com a União Europeia.

Cinco ativistas da campanha ambiental Just Stop Oil foram condenados a anos de prisão por bloquear uma grande rodovia de Londres em 2022. O grupo de justiça climática, que exige que o governo do Reino Unido forje um tratado internacional e juridicamente vinculativo para acabar com a extração e queima de petróleo e carvão até 2030, organizou protestos de alto nível nos últimos anos — incluindo pichar locais de patrimônio cultural, mirar em peças de arte e interromper grandes eventos esportivos. As últimas sentenças atraíram críticas de agências ambientais e cientistas, com o grupo Just Stop Oil descrevendo a decisão como “uma perversão obscena da justiça”.

Um passatempo perigoso: casal gosta de escalar ilegalmente os edifícios mais altos do mundo juntos

Um documentário da Netflix mostra um casal de moradores de telhados escalando alturas impossíveis enquanto enfrentam seus altos e baixos românticos.

Esqueleto de dinossauro bate recorde em leilão, sendo vendido por mais de US$ 44 milhões

Um esqueleto de Stegosaurus se tornou o fóssil mais valioso já vendido em leilão. Veja fotos aqui.

Mesmo que seus filhos revirem os olhos, continue fazendo piadas

O tipo de piada que os pais fazem às vezes é estereotipado como cafona, mas pode ser útil para criar crianças felizes e conectadas, de acordo com um novo estudo.

Ramen instantâneo e influenciadores: por dentro do mundo das lojas de conveniência sul-coreanas

A Coreia do Sul se tornou o rei global das lojas de conveniência, com aproximadamente uma loja para cada 950 pessoas. Eis por que influenciadores e visitantes estão migrando para as lojas populares.

Grécia fecha Acrópole

O país fechou temporariamente sua maior atração cultural enquanto turistas e moradores do sul da Europa lutam para se refrescar no calor extremo.

O presidente Joe Biden testou positivo esta semana para qual vírus?

A. Covid-19

B. Gripe

C. Pneumonia

D. RSV

Bob Newharto lendário comediante conhecido por sua gagueira, impassibilidade e imperturbabilidade, morreu. Ele tinha 94 anos. Enquanto Newhart encontrou sucesso em vários projetos, ele continua mais conhecido pelos programas de televisão, “The Bob Newhart Show” (1972-78) e “Newhart” (1982-90).

Lou Dobbso veterano âncora de notícias e comentarista político conservador, morreu na quinta-feira. Ele tinha 78 anos. Dobbs passou mais de duas décadas na CNN, onde se juntou em sua criação em 1980 e ancorou o programa “Moneyline”. Como um dos apoiadores mais vocais de Donald Trump na mídia, Dobbs passou a última parte de sua carreira ecoando desinformação em nome do ex-presidente.

3,2 milhões

É mais ou menos esse o número de limpadores a vapor Bissell que foram recolhidos por riscos de queimaduras. A popular ferramenta de limpeza portátil pode expelir água quente ou vapor em um indivíduo e causar ferimentos, de acordo com o recall publicado pela Consumer Product Safety Commission na quinta-feira. A Bissell disse que recebeu mais de 150 relatos de ferimentos por queimaduras de clientes que usaram o dispositivo.

“Uma história completa da América deve incluir a história de todos.”

— Chuck Samsdiretor do National Park Service, após designar a Blackwell School em Marfa, Texas, como o mais novo local no sistema de Parques Nacionais dos EUA. O pequeno prédio foi a única instituição de educação pública para os estudantes mexicanos e mexicano-americanos de Marfa de 1909 a 1965.

‘Twisters’ chega às telonas

Glen Powell e Daisy Edgar-Jones estrelam como uma nova geração de caçadores de tornados em “Twisters”, uma sequência do épico de ação de Jan de Bont de 1996. Ouça mais sobre o novo filme que está passando pelos cinemas neste fim de semana.