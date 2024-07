5 coisas para saber sobre 22 de julho: Biden desiste, Harris ascende, especulação sobre VP, reação de Trump, dinheiro de campanha

CNN

Bem-vindo a uma edição especial do 5 Things, onde colocamos você a par dos últimos acontecimentos na impressionante saída do presidente Joe Biden da corrida eleitoral de 2024.

Aqui está o que você precisa saber para Fique por dentro e continue com seu dia.

O presidente Joe Biden encerrou sua tentativa de reeleição e endossou a vice-presidente Kamala Harris para sucedê-lo. “Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente”, escreveu Biden em uma carta. “Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu renuncie”, acrescentou. Biden disse que terminará seu mandato e falará à nação no final desta semana com mais detalhes. Em uma postagem de acompanhamento, Biden elogiou Harris e pediu aos democratas que se unissem atrás dela. “É hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso”, escreveu Biden. Sua saída marca a primeira vez que um presidente dos EUA desiste de uma corrida de reeleição em décadas, relembrando memórias do presidente Lyndon Johnson decidindo não buscar um segundo mandato completo em 1968.

A vice-presidente Harris disse em uma declaração que estava “honrada” em receber o endosso do presidente Biden e pretende “ganhar e vencer” a nomeação democrata. Embora ainda não esteja claro se Harris não será contestada, ela já recebeu uma onda de apoio de legisladores democratas apoiando sua ascensão para se tornar a primeira mulher negra e a primeira asiático-americana a liderar a chapa de um grande partido político. A composição da chapa agora depende dos cerca de 4.700 delegados que votarão em um novo porta-estandarte na Convenção Nacional Democrata em agosto. A CNN conseguiu até agora identificar mais de 500 endossos para Harris de delegados democratas — e analistas dizem que esse número aumentará à medida que o partido continuar a se unir em torno de sua campanha de 2024.

Com a eleição a menos de quatro meses de distância, Harris deve agora rapidamente estreitar seu foco em um punhado de potenciais companheiros de chapa. O deputado democrata Jim Clyburn, um aliado próximo do presidente Biden que apoiou Harris, avaliou várias opções possíveis para ela selecionar como companheira de chapa se ela obtiver a nomeação. O democrata da Carolina do Sul disse que gosta do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e observou que o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, está em jogo. Alguns democratas esperam que haja uma corrida aberta para o companheiro de chapa de Harris com foco em outros governadores democratas, incluindo o governador de Kentucky, Andy Beshear, o governador de Illinois, JB Pritzker, e o governador de Minnesota, Tim Walz. Especulações também estão girando em torno da governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que se juntou a uma chamada de equipe de campanha para Harris na noite de domingo, disseram fontes à CNN.

Minutos após o presidente Biden anunciar sua saída da disputa, o ex-presidente Donald Trump o descreveu como “o pior presidente da história do nosso país”. Os gerentes de campanha de Trump ecoaram seus comentários com uma declaração contundente vinculando Harris às políticas do governo Biden. Trump continuou sugerindo que o próximo debate passasse da rede anfitriã acordada, ABC, para a Fox News. Fontes dizem que a equipe de Trump está planejando uma série de anúncios negativos atacando o histórico de Harris — não apenas sob o governo Biden, mas também durante seu tempo como promotora e procuradora-geral na Califórnia. A campanha de Trump e seus aliados também planejam argumentar que Harris é a pessoa no governo responsável pela crise na fronteira, um tema-chave nas mensagens do Partido Republicano este ano.

A vice-presidente Harris arrecadou US$ 49,6 milhões em doações populares para sua campanha desde que Biden a endossou no domingo, disse a porta-voz da campanha Lauren Hitt. Além disso, a campanha Biden-Harris alterou os registros com a FEC para renomear seu comitê principal e declarar Harris uma candidata à presidência — o que significa que Harris poderia assumir o controle da conta da campanha Biden-Harris, que tinha quase US$ 96 milhões em dinheiro no final de junho. No entanto, os relatórios de campanha recém-registrados mostram que a equipe de Trump entrou em julho e no confronto da eleição geral com um baú de guerra maior de dinheiro disponível. Ainda assim, Trump emitiu no domingo um apelo urgente de arrecadação de fundos pedindo doações de “um milhão de patriotas pró-Trump”. A mensagem disparada via texto dizia: “Se vamos reconquistar a Casa Branca, tudo será por causa do ímpeto que construímos neste exato momento — aqui e agora!”

8,5 milhões

Foi esse o número de dispositivos Windows afetados pela interrupção global da internet na sexta-feira, de acordo com a Microsoft. A interrupção foi causada por uma atualização de software lançada pela CrowdStrike, uma grande empresa de segurança cibernética dos EUA. O problema levou ao cancelamento de mais de 5.000 voos em todo o mundo e interrompeu empresas, governos, bancos e alguns hospitais. Embora a CrowdStrike tenha se desculpado, ela não mencionou se pretende compensar os clientes afetados.

“O Serviço Secreto dos EUA tem uma missão infalível, e tomarei todas as medidas necessárias para garantir a segurança de nossos protegidos.”

— Diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatleque enfrentou duras críticas na semana desde o tiroteio no comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia. Cheatle deve testemunhar hoje diante do Comitê de Supervisão da Câmara sobre o plano de segurança falho da agência no evento. Isso ocorre enquanto o Departamento de Segurança Interna anunciou que também buscará uma revisão independente da tentativa de assassinato de Trump.

