5 coisas para saber sobre 23 de julho: Corrida presidencial, Serviço Secreto, Cancelamentos de voos, Netanyahu, Olimpíadas

A economia dos EUA continua historicamente forte, mas o alto custo de vida em algumas partes do país está estressando muitos trabalhadores. Cerca de 39% dos americanos temem não conseguir pagar as contas, de acordo com uma nova pesquisa, à medida que aumentam as preocupações sobre os preços dos alimentos e um mercado imobiliário inacessível.

Aqui está o que mais você precisa saber para Fique por dentro e continue com seu dia.

A vice-presidente Kamala Harris tem o apoio de delegados democratas suficientes para ganhar a nomeação do partido para presidente, de acordo com a estimativa de delegados da CNN. A vice-presidente agora está marchando em direção à nomeação democrata, enquanto amplas faixas do partido se alinharam atrás de sua tentativa de enfrentar o ex-presidente Donald Trump. Harris, que realizará um evento de campanha em Milwaukee hoje, reivindicou sua reivindicação como porta-estandarte do partido com um discurso eletrizante na segunda-feira em Delaware. Em seu primeiro dia como candidata, Harris arrecadou US$ 81 milhões, anunciou a campanha, chamando-a de “demonstração histórica de apoio”. Enquanto isso, Trump disse na segunda-feira que o ferimento em sua orelha da tentativa de assassinato na Pensilvânia estava “melhorando muito”. Sua operação política também está se reajustando à nova realidade de um potencial confronto Trump x Harris e aguçando seus ataques à vice-presidente.

A diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatle enfrentou na segunda-feira legisladores furiosos da Câmara de ambos os partidos que a interrogaram sobre as falhas de segurança que levaram à recente tentativa de assassinato contra Donald Trump. Cheatle admitiu que o incidente foi uma “falha colossal” em nome do Serviço Secreto, mas se recusou a renunciar ao seu papel. Antes de Trump subir ao palco no comício na Pensilvânia, a diretora disse que o Serviço Secreto havia sido notificado “entre duas e cinco vezes” de que havia uma pessoa suspeita na área. Ela repetidamente obstruiu os esforços dos legisladores para obter mais respostas e apontou para a investigação em andamento do FBI. Novos detalhes surgiram sobre o atirador, incluindo que ele visitou o local do comício duas vezes antes do evento e pode até ter pilotado um drone sobre a área no dia do tiroteio.