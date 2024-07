5 coisas para saber sobre 24 de julho: discurso de Biden, serviço secreto, queda de avião no Nepal, tropas russas, mudanças climáticas

CNN

O presidente Joe Biden fará um raro discurso no Salão Oval às 20h ET de hoje sobre sua decisão de abandonar a corrida de 2024. Será a primeira vez que o país ouvirá o presidente extensivamente desde sua decisão abrupta de abandonar a corrida presidencial no domingo. Biden, que estava isolado em sua casa em Delaware desde que testou positivo para Covid-19 há quase uma semana, testou negativo na terça-feira, de acordo com seu médico, e deve retornar à Casa Branca no final do dia. Enquanto isso, a vice-presidente Kamala Harris, no primeiro comício de sua campanha presidencial de 2024, disse aos apoiadores em Wisconsin na terça-feira que passará as próximas semanas “continuando a unir nosso partido” antes da Convenção Nacional Democrata em agosto.

A diretora do serviço secreto Kimberly Cheatle renunciou na terça-feira em meio ao escrutínio de lapsos de segurança relacionados à recente tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Ela reconheceu que em 13 de julho, o dia do tiroteio no comício de Trump na Pensilvânia, a agência “ficou aquém” de sua missão “de proteger os líderes da nossa nação”. Houve apelos bipartidários no Congresso pela renúncia de Cheatle e uma pressão de alguns republicanos para impeachment dela. Os legisladores ficaram particularmente indignados após sua aparição na frente do Comitê de Supervisão da Câmara na segunda-feira, onde ela não estava disposta a responder a muitas das perguntas do comitê. Uma extensa investigação está em andamento enquanto as autoridades tentam juntar os detalhes para descobrir o motivo do atirador.