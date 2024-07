5 coisas para saber sobre 26 de julho: Olimpíadas, debate presidencial, líderes de cartéis, acampamentos de moradores de rua, inteligência artificial

CNN

—



O ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama endossaram a vice-presidente Kamala Harris em um vídeo divulgado hoje. A votação para nomear oficialmente Harris como a indicada democrata provavelmente começará em 1º de agosto, já que os endossos continuam a chegar de membros proeminentes de seu partido.

Aqui está o que mais você precisa saber para Fique por dentro e continue com seu dia.

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 começam formalmente hoje em Paris com uma extraordinária Cerimônia de Abertura com o objetivo de colocar uma das cidades mais famosas do mundo em exposição. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Verão, a cerimônia será realizada fora de um estádio. Em vez disso, os atletas desfilarão pelo famoso Rio Sena da cidade em barcos. O festival na água começará às 19h30, horário local (13h30, horário do leste dos EUA), será exibido pela NBC e transmitido pela Peacock. No entanto, as linhas de trem de alta velocidade da França foram alvo de atos “maliciosos” hoje cedo, no que foi descrito como “sabotagem coordenada” para interromper as viagens. Os organizadores olímpicos disseram à CNN que a cerimônia ocorrerá conforme o planejado, com medidas de segurança reforçadas.

A campanha de Trump disse na quinta-feira que não se comprometeria com nenhum debate presidencial futuro até que o Partido Democrata escolha formalmente um indicado. A vice-presidente Kamala Harris disse na quinta-feira que está “pronta” para debater com o ex-presidente Donald Trump e, no início desta semana, Trump disse que “absolutamente” quer debater com Harris. As campanhas de Biden e Trump concordaram com um debate organizado pela ABC em 10 de setembro, mas não está claro se ele ocorrerá conforme o planejado. A Fox News também propôs um debate entre Trump e Harris em 17 de setembro na Pensilvânia. Analistas dizem que um debate Harris x Trump pode ser o tipo de confronto que atrairia dezenas de milhões de espectadores e potencialmente mudaria a trajetória da corrida.

Dois supostos líderes do cartel mexicano de Sinaloa foram presos na quinta-feira, incluindo o filho do famoso traficante Joaquin “El Chapo” Guzmán. Joaquin Guzman Lopez, 38, e o suposto cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, 76, foram pegos em uma operação policial em El Paso, Texas, disse o procurador-geral Merrick Garland. Tanto Zambada quanto Guzman Lopez enfrentam várias acusações por supostamente liderar as operações criminosas do cartel, incluindo o tráfico de “dezenas de milhares de libras de cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil para os EUA, juntamente com a violência relacionada”, disse o diretor do FBI Christopher Wray.

Repórter descreve o significado da prisão do cofundador do cartel

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, emitiu uma ordem executiva na quinta-feira orientando autoridades do estado a começar a remover acampamentos de moradores de rua. A ordem pede que autoridades estaduais “adotem políticas humanas e dignas para lidar urgentemente com acampamentos em propriedades estaduais” — mas defensores dos moradores de rua estão expressando preocupação com o impacto potencial da ordem, já que milhares de pessoas permanecem em uma lista de espera para moradia financiada pelo estado. A Califórnia tem a maior população de moradores de rua do país, com mais de 180.000 das estimadas 653.000 pessoas em situação de rua em todo o país residindo no Golden State, de acordo com um relatório de 2023 ao Congresso do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA.

‘Soco no estômago’: Advogado critica ordem de Newsom

A OpenAI, a empresa influente por trás do ChatGPT, está enfrentando o Google com um novo mecanismo de busca de inteligência artificial. A empresa anunciou que está testando o SearchGPT, que combinará sua tecnologia de IA com informações em tempo real da web para permitir que as pessoas pesquisem informações da mesma forma que falam com o ChatGPT. Com o novo recurso, a OpenAI estará competindo diretamente com o Google, que há anos domina o mercado de busca online. Separadamente, a deputada Jennifer Wexton fez história na quinta-feira como a primeira legisladora a usar um modelo de sua voz gerado por inteligência artificial para falar por ela no plenário da Câmara. Wexton está lutando contra a paralisia supranuclear progressiva, ou PSP, que afetou sua voz e amplitude de movimento. Quando ela ouviu pela primeira vez a versão de IA de sua voz, Wexton a chamou de “música para meus ouvidos”.

Netanyahu se reunirá com Trump

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deve se encontrar com o ex-presidente Donald Trump na Flórida hoje. A reunião acontece depois que Netanyahu visitou a Casa Branca na quinta-feira, onde o presidente Joe Biden pareceu enérgico ao instar Israel a aceitar um acordo de cessar-fogo em Gaza. A vice-presidente Kamala Harris também se encontrou com Netanyahu, dizendo depois que ela instou o líder israelense a fechar um acordo de cessar-fogo.

Os melhores lugares do mundo em 2024, segundo a TIME

Procurando ideias de destinos? A TIME acaba de lançar sua lista dos 100 melhores lugares do mundo para visitar em 2024.

Um momento emocionante no beisebol

Dylan Cease, um arremessador de 28 anos do San Diego Padres, lançou o segundo jogo sem rebatidas na história da franquia na quinta-feira.

Quente demais para embarcar: qual é o limite para cabines de avião abafadas?

Com um fluxo constante de recordes globais de calor, as cabines podem ficar quentes demais para embarcar. Mas há realmente um limite?

Local de naufrágio de 1893 descoberto no Lago Michigan

Historiadores marítimos encontraram recentemente a histórica escuna Margaret A. Muir, que se perdeu em uma terrível tempestade em 1893, a poucos quilômetros de uma cidade portuária de Wisconsin.

Prêmio de Fotografia de Manguezal: Imagens mostram o desaparecimento das florestas costeiras do mundo

De ciclones poderosos a paisagens oníricas, essas fotos premiadas mostram a beleza e a destruição da natureza.

80

É mais ou menos esse o número de grandes incêndios florestais ativos que estão queimando nos EUA, incluindo um incêndio no leste do Oregon que queimou quase 270.000 acres. Na Califórnia, o incêndio Park Fire nos condados de Butte e Tehama queimou mais de 160.000 acres e está 3% contido, de acordo com a CalFire. Um homem acusado de iniciar o incêndio foi preso por suspeita de incêndio criminoso.

“Nossas vidas mudaram para sempre.”

— Raju Gondum trabalhador na Índia, depois de encontrar um diamante de 19,22 quilates que vale quase US$ 100.000. Gond normalmente ganha cerca de US$ 4 por dia trabalhando em campos ou minas de diamantes em seu estado natal, Madhya Pradesh. Ele disse à CNN que usará o dinheiro para pagar dívidas, investir na educação de seus filhos e construir casas para sua família.

Por que os adolescentes são tão atraídos pelas mídias sociais? O Dr. Sanjay Gupta explica

Por que os adolescentes são tão atraídos pelas mídias sociais?

Quando se trata de tempo de tela, os pais geralmente se preocupam com o impacto dos smartphones em usuários jovens. Neste vídeo, o Dr. Sanjay Gupta da CNN responde a uma das principais perguntas na mente dos espectadores da CNN quando se trata de adolescentes e mídias sociais: por que eles parecem não conseguir largar seus telefones?