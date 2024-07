50 Cent afirma que Jay-Z queria que ele fosse bloqueado do Super Bowl, Beyoncé possui eleitores do Grammy

50 centavos diz que sua aparição no Super Bowl Halftime Show de 2022 quase não aconteceu… sugerindo que foi porque Jay-Z tentou transformar sua empresa Roc Nation em Block Nation.

Em sua nova reportagem de capa com O repórter de Hollywood … 50 afirmações que a Roc Nation tentou mantê-lo fora do espetáculo vencedor do Emmy ao lado Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Maria J. Blige dar Kendrick Lamar.

Na verdade, 50 diz que Em se tornou um renegado e ameaçou se retirar se 50 fosse banido… “Eminem não faria isso sem mim”, lembrou ele ao canal.

Fiddy continua… “Foi assim que acabei no programa, porque ele não viria se eu não fizesse isso. Quando isso acontece, você diz: ‘Droga, então você acabou de perder o Eminem porque não trouxe 50 anos. ? Droga, tudo bem. Mas se dependesse deles, eles não me aceitariam lá. Eu não estou na conta, mas eles não conseguiriam fazer com que Em fizesse isso.

Embora 50 não tenha dito explicitamente o nome de Jay – a implicação é clara… especialmente porque a Roc Nation é a empresa de Jay-Z, e ​​todos sabem que ele é um chefão na programação do SB agora.

50 e Jay estão envolvidos em uma rivalidade desde o início do rapper da G-Unit, decorrente de seu infame disco de 1999, “How To Rob”, que colocou Jay e várias outras estrelas do hip hop no roubo lírico dos anos 50 na pista.

Ele e Jay colaboraram no single “I Get Money (Remix)” dos anos 50, que ironicamente também contou com Diddy – mas isso foi estritamente comercial, diz 50. De qualquer forma… parece que há um pouco de desavença persistente entre ele e Jay – presumindo que o que ele está afirmando aqui seja verdade.

Aliás, a outra superestrela da família Carter – Srta. Beyoncé Knowles – também não foi poupado na entrevista do THR… porque 50 fizeram acusações contra ela também.

Quando questionado sobre o que pensa sobre o Grammy, 50 disse que os troféus brilhantes não apenas têm “VALOR ZERO”, mas também lançaram uma teoria infundada de que as muitas vitórias de Beyoncé ao longo dos anos são um trabalho interno. Ele explicou… “Não sei quem está votando nessa merda. É uma loucura. Quem quer que sejam, estão na casa da Beyoncé porque ela tem 30 deles.”

