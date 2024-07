50 Cent não participa do RNC, afirma representante

O representante de 50 Cent nos diz… “Ele não vai comparecer [the RNC]já que ele está programado para estar em Shreveport se preparando para seu festival “Humor e Harmonia”. Surgiram relatórios na segunda-feira declarando que 50 estariam no palco em Milwaukee para fazer um show durante a convenção, mas isso era novidade para sua equipe… e eles rapidamente negaram.

O que tornou o relatório credível foi o facto de 50 terem invocado Trump durante o seu concerto de sábado à noite em Boston. Como informamos, o rapper projetou um meme popular – a capa do álbum “Get Rich or Die Tryin” com o rosto de Trump substituindo o seu – na tela atrás dele enquanto ele cantava “Many Men”.