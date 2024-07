9 maneiras de consertar isso

Principais conclusões A atualização do macOS Sequoia pode causar problemas de login lento devido a vários fatores, como bugs da versão beta, excesso de itens de login ou falta de espaço de armazenamento.

Outros métodos úteis incluem desativar o FileVault, criar uma nova conta de usuário e verificar se há erros no disco.

Se tudo mais falhar e você estiver usando uma versão beta do macOS Sequoia, volte para uma versão estável.

A atualização do macOS Sequoia é quase perfeita. Bem, eu disse quase ‘perfeita’, então isso significa que há alguns soluços que você pode enfrentar no caminho para experimentar os novos recursos do macOS Sequoia.

Estou usando o macOS Sequoia há um bom tempo, e um problema que notei com esta atualização foi o login lento. Meu Mac estava demorando para fazer login depois que eu inseria a senha.

Se você está aqui procurando a correção para esse problema, então você não é o único enfrentando esse problema. Felizmente, fiz algumas coisas que me ajudaram a corrigir o problema de login lento no meu Mac. Este artigo irá orientá-lo sobre como você pode corrigir o login lento após a atualização do macOS Sequoia.

Corrigir login lento após atualização do macOS Sequoia

A atualização mais recente do macOS Sequoia tem alguns problemas. Se você estiver enfrentando problemas de login lento, provavelmente é devido à atualização do seu macOS para a versão beta. Então, o que fazer para corrigir esse problema? Você pode tentar seguir as etapas fornecidas abaixo para corrigir o login lento após a atualização do macOS Sequoia.

1. Limpar itens de login

Itens de login geralmente afetam a velocidade de inicialização. Itens de login abrem assim que seu Mac inicializa; esses itens podem ocupar recursos do sistema e podem tornar o processo de login mais lento. Verifique os itens de login e remova os indesejados, o que deve corrigir o problema de login lento. Abaixo estão as etapas para fazer isso:

Clique no Ícone da Apple no canto superior esquerdo e depois em Configurações de sistema .



no canto superior esquerdo e depois em . Na aba Geral, clique em Itens de login e extensões.



Você verá todos os aplicativos de inicialização em Abrir na seção Login.

na seção Login. Selecione um dos aplicativos e clique no Ícone de menos (-) para removê-lo.

para removê-lo. Faça isso em todos os aplicativos para limpar os itens de login.

2. Reinicie o Mac

Se você ainda estiver enfrentando esse problema, tente reiniciar seu Mac. Login lento pode ser um problema de desempenho devido a processos em segundo plano ou bugs temporários, e uma reinicialização simples deve ajudar a corrigir esse problema.

3. Verifique o armazenamento

A próxima coisa a fazer é verificar o espaço de armazenamento. Se o disco estiver quase cheio, isso também pode ser um motivo para login lento no macOS. Pouco espaço em disco geralmente resulta na falta de espaço de swap, indexação lenta do spotlight, dificuldade do sistema em criar e manipular arquivos temporários e mais problemas semelhantes.

Você pode verificar a utilização do disco nas Configurações do Sistema, seguindo as etapas abaixo:

Clique no Plataforma de lançamento ícone e procure por Configurações de sistema.

ícone e procure por Pressione Enter para iniciar Configurações de sistema.

Clique no Guia geral no painel esquerdo.

no painel esquerdo. Depois disso, clique em Armazenar .

. Você verá o armazenamento restante no seu Mac, juntamente com o detalhamento completo da utilização do armazenamento.



Uma parte do armazenamento será ocupada por aplicativos, macOS, Dados do Sistema e outros arquivos. Remova arquivos indesejados dos seus sistemas, incluindo arquivos na área de trabalho, documentos, vídeos, etc. Se os dados do sistema ocuparem uma grande parte do armazenamento, você pode seguir este guia para limpar Dados do Sistema no Mac.

4. Desligue o FileVault

O FileVault é um benefício de segurança adicional no Mac e é ativado por padrão. Ele criptografa o conteúdo no disco automaticamente, tornando-o mais seguro. Desativá-lo aumentará a velocidade de login para alguns, mas também aumentará os riscos de segurança.

Se você quiser desativar o FileVault, poderá fazê-lo seguindo os passos abaixo:

Lançar o Configurações de sistema no seu Mac.

no seu Mac. Clique no privacidade e segurança no painel esquerdo.

no painel esquerdo. Role para baixo até o final do lado direito e clique em Cofre de Arquivos .

. Clique no Opção Desligar.

Digite a senha do sistema e clique em Desbloquear.

5. Crie uma nova conta de usuário

No final das contas, essa foi a única etapa de solução de problemas que me ajudou a resolver esse problema de login lento após a atualização do macOS Sequoia. Alguns problemas podem ser isolados apenas para uma conta de usuário específica. Pode ser devido a configurações mal configuradas ou arquivos corrompidos na sua conta que estão fazendo com que seu Mac inicie lentamente.

O que você pode fazer é criar uma nova conta de usuário e fazer login nessa conta. Veja como você pode prosseguir com isso:

Lançar Configurações de sistema no seu Mac.

no seu Mac. Vá até o Guia Usuários e Grupos no painel esquerdo.

no painel esquerdo. Agora, clique em Adicionar usuário.

Digite a senha do seu sistema e clique em Desbloquear.

Clique no menu suspenso ao lado de Novo usuário e selecione Administrador.

Defina o Nome Completo, Nome da Conta, Senha e preencha outros detalhes.

Agora, clique no botão Criar usuário.

Depois disso, reinicie o seu PC.

Agora, na tela de login, selecione a nova conta que você criou e digite a senha para entrar.

Veja se o processo de login é mais rápido com a nova conta ou não. Se você consegue fazer login mais rápido, isso significa que há algum problema com a conta antiga, então você pode continuar usando a nova conta para um login mais rápido.

6. Verifique se há erros no disco

Erros no disco também podem ser um motivo por trás do login lento. Você pode usar a ferramenta de primeiros socorros no Utilitário de Disco para escanear seu disco em busca de erros e repará-los. As etapas para fazer isso são discutidas abaixo:

Imprensa Comando + Barra de espaço para iniciar a Pesquisa Spotlight.

para iniciar a Pesquisa Spotlight. Digite Utilitário de Disco e pressione Digitar .

. Depois disso, selecione seu armazenamento interno e clique em Primeiros Socorros.

Clique em Correr para iniciar os primeiros socorros.



7. Atualize o macOS

No momento em que este artigo foi escrito, a Apple lançou a quarta atualização beta do MacOS Sequoia e, com sua atualização mais recente, eles melhoraram muitas coisas e corrigiram possíveis bugs. Se você ainda não atualizou seu Mac para a atualização mais recente, por que não tentar? Abaixo estão as etapas para atualizar o macOS:

Clique no ícone do Launchpad, procure por Configurações do Sistema e abra-o.



No painel esquerdo, selecione a guia Geral.



Clique na opção Atualização de software.



As configurações procurarão a atualização mais recente.

Baixe e instale a atualização mais recente e veja se isso corrige o problema.

8. Faça uma varredura no seu Mac em busca de malware

Malware e vírus podem corromper os arquivos do sistema e tornar o desempenho lento, resultando em login lento. Você pode usar o CleanMyMac X para escanear seu Mac em busca de malware e corrigir problemas causados ​​por eles.

Acesse a página do CleanMyMac X e clique em Baixar versão gratuita.



Instalar CleanMyMac X do arquivo de configuração baixado.

do arquivo de configuração baixado. Quando terminar, clique no ícone do Launchpad no dock e inicie o CleanMyMac X.

Na barra lateral esquerda, clique em Opção de remoção de malware.

Agora, clique na opção Digitalizar.

O software agora fará a varredura em busca de malware e você poderá prosseguir.



9. Reverter para a versão estável do macOS

As versões beta provavelmente têm muitos bugs, e login lento é um deles. Você provavelmente enfrentará problemas de login lento se continuar usando a atualização beta do Sequoia.

Se você tentou tudo o que mencionamos acima, mas o problema ainda não foi resolvido, a única opção restante é reverter para a versão estável do macOS. Você pode fazer isso seguindo os passos abaixo:

Abra o Configurações de sistema no seu sistema.

no seu sistema. Clique no Guia geral e então em Atualização de software.

e então em Agora, clique no botão i ao lado de Atualizações Beta.



Clique no menu suspenso Atualizações Beta e selecione Desativado.



Clique Feito para salvar as alterações.



Isso não instalará diretamente a atualização estável no seu sistema. Você terá que esperar pela próxima atualização e então instalá-la para reverter seu sistema para a versão estável.

Conclusão

É intimidador experimentar novos recursos do macOS Sequoia, mas não é uma boa ideia obter o beta para experimentar a atualização mais recente. Enquanto o macOS Sequoia ainda está na fase beta, é provável que você enfrente problemas de login lento com seu sistema.

Ou você aproveita todos os novos recursos com alguns bugs aqui e ali ou não instala o Sequoia até que a versão estável seja lançada. No entanto, se você estiver enfrentando login lento após a atualização do macOS Sequoia, o guia acima deve ajudar a corrigir esse problema.

