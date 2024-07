’90 Day Fiancé ‘Shekinah Garner defende noivo por dormir com 2.500 mulheres

Reproduzir conteúdo de vídeo



Shekinah Garnerestá ao lado de seu namorado, que está sendo criticado por revelar sua contagem de corpos – com Shekinah lamentando a vergonha de vagabunda nos dias de hoje.

Conversamos com a estrela de “90 Day Fiancé: The Other Way” em Los Angeles… e tivemos que perguntar sobre seu futuro marido Sarper revelando no ar que dormiu com mais de 2.500 mulheres.

Confira o clipe… Garner começa dizendo que acha terrível a vergonha da vagabunda – antes de acrescentar que não acha que dormir com tantas mulheres foi uma escolha sábia. Dito isso, ela também elogia Sarper por sua honestidade aqui.

SG diz que a revelação levou a alguns problemas de confiança – algo em que os dois estão trabalhando… mas ela diz que fica muito ruim quando ela está longe da Turquia, onde moram.

Falando da Turquia, Garner levanta a questão de morar lá e pergunta se ela acha que a mudança será permanente… você tem que ouvir.

Sarper deixou os fãs de ’90 Day ‘em frenesi quando ele casualmente diminuiu sua contagem de parceiros … com muitos dizendo que ele parecia se gabar do total enquanto conversava sobre isso no programa.

Todo o elenco sentou-se para uma conversa durante uma narrativa de ’90 Day Fiancé ‘, onde Sarper disse que não estava orgulhoso de sua promiscuidade … enquanto exigia que Shekinah não contasse a ele com quantas pessoas ela se envolveu.