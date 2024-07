A Alemanha construiu-se à imagem da Espanha

O confronto entre Alemanha e Espanha nas quartas de final da Euro 2024 na sexta-feira pode facilmente ser a final de toda a competição. Ambas as seleções nacionais têm impressionado até agora com sua marca sofisticada e similar de futebol de posse de bola. Isso não é coincidência.

Quando as duas nações se enfrentaram na final da Euro 2008, Alemanha e Espanha estavam em mundos completamente diferentes, mas 16 anos depois as duas se tornaram irmãs filosóficas — graças em parte à influência da Espanha no futebol alemão.

Isso se tornou evidente pela primeira vez na Copa do Mundo de 2010, quando o time levemente remodelado de Joachim Löw, com nomes como Mesut Özil, Sami Khedira, Thomas Müller e Toni Kroos, parecia cada vez menos com os times antigos. Enquanto antes o foco principal era o atletismo e a estabilidade, a Alemanha começou a jogar um estilo de posse dominante, até que eles encontraram a Espanha nas semifinais e ficaram presos em seu próprio campo durante a maior parte do jogo, eventualmente perdendo por 1 a 0 para os eventuais vencedores.

Até certo ponto, o time da Alemanha lembrava o Barcelona de Pep Guardiola, de uma safra similar. A influência do técnico catalão na Alemanha cresceu ainda mais quando ele assumiu o Bayern de Munique em 2013.

Guardiola não foi o único espanhol a deixar sua marca na Bundesliga, no entanto. Apenas dois meses antes de chegar a Munique, o Bayern venceu a Liga dos Campeões, derrotando os rivais domésticos Borussia Dortmund para a coroa continental em Wembley. Uma grande diferença para o “Finale dahoam” (“final em casa”) na Allianz Arena de Munique um ano antes, quando o Bayern não conseguiu vencer o Chelsea, estava Javi Martínez. O meio-campista basco forneceu o tipo de estabilidade defensiva única que os bávaros não tinham anteriormente. Martínez continuaria a desempenhar um papel importante após a final de 2013, embora Guardiola frequentemente o colocasse na defesa central em vez do meio-campo central.

Após sua chegada, Guardiola pretendia fazer alguns ajustes táticos em comparação ao antecessor Jupp Heynckes; não como uma rejeição ao trabalho de Heynckes, mas porque Guardiola reconheceu que o Bayern precisava de um novo ímpeto para permanecer competitivo contra a competição de alto nível no cenário europeu. Um jogador que Guardiola trouxe consigo para Munique foi Thiago Alcantara, que não conseguiu sair da sombra de Andrés Iniesta e Xavi, mas parecia pronto para deixar sua marca no nível mais alto do futebol europeu.

Apenas problemas frequentes com lesões impediram Thiago de ter uma influência ainda mais distinta no jogo do Bayern, mas quando ele estava em forma, o gênio criativo era quem dirigia o jogo de ataque do Bayern. Infelizmente para Thiago, sua maior conquista veio pouco antes de ele deixar Munique. Na fase eliminatória da Liga dos Campeões de 2020, que ocorreu predominantemente em uma bolha devido à pandemia do coronavírus, ele levou o Bayern a mais um troféu europeu. No final de sua gestão, o internacional espanhol nascido na Itália era admirado quase unanimemente por fãs e especialistas.

O meio-campista alemão Ilkay Gündoğan e Pep Guardiola passaram sete anos trabalhando juntos no Manchester City.

Enquanto isso, a Alemanha havia vencido a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, conseguindo combinar jogo posicional fluido com proteção extra atrás da bola no ataque. Posteriormente, a seleção nacional se inclinou cada vez mais para as ideias de Guardiola. No entanto, a Alemanha não possuía consistentemente os perfis de jogador para executar o estilo perfeitamente.

Em seu papel no Manchester City agora, Guardiola adaptou sua abordagem tática até certo ponto nos últimos anos, com os campeões perenes da Premier League fazendo uso significativo de cruzamentos baixos na área e um jogador alvo tradicional na frente. Na temporada passada, o técnico até mostrou sinais de utilizar um futebol mais avesso ao risco, escalando meia dúzia de jogadores com mentalidade defensiva em alguns jogos.

A Alemanha, no entanto, nunca encontrou o equilíbrio certo sob Löw. O atual técnico Julian Nagelsmann tem sido mais bem-sucedido nesse esforço, mesmo que seu time tenha parecido um tanto descuidado em termos de ponderar riscos defensivos em favor de proezas ofensivas no início da Euro.

Mais recentemente, no entanto, outro espanhol deixou suas digitais por toda a Bundesliga, já que Xabi Alonso redefiniu o estilo do Bayer Leverkusen e, assim, destronou o Bayern com passes pacientes e futebol inovador posicionalmente. Parece que Alonso, que como jogador passou dois anos sob o comando de Guardiola no Bayern, está seguindo os passos de seu antigo chefe. Ele está fazendo isso com seus próprios conceitos e estilo, que também são voltados para o domínio, mas não são de forma alguma uma cópia carbono do jogo posicional aperfeiçoado no Barcelona.

A Espanha, que surgiu como o time mais forte na Euro deste ano, é tão dominante e implacável fora da posse de bola quanto os times espanhóis anteriores, porque eles não só controlam a bola, mas também todo o campo, graças a um forte núcleo de meio-campo. Rodri, em particular, como a espinha dorsal por trás dos jogadores de mentalidade ofensiva da Espanha, tem sido uma figura-chave em termos de cobertura defensiva e contrapressão.

No entanto, diferentemente do Leverkusen de Alonso, a Espanha cria principalmente oportunidades de gols por meio de seus jogadores incrivelmente técnicos e intuitivos de um contra um em ambas as alas: Nico Williams e Lamine Yamal. A Alemanha confia mais em seus meio-campistas ofensivos, especialmente Jamal Musiala, que são maravilhas técnicas em áreas estreitas entre as linhas do adversário.

Ambas as nações são bem parecidas na forma como abordam os jogos e na maneira como querem vencê-los. Muita coisa mudou na Alemanha nos últimos 16 anos.