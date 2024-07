A americana Coco Gauff abre jogo de simples olímpico com vitória fácil

PARIS — Coco Gauff está com 2-0 até agora nas Olimpíadas de Paris, depois de somar uma vitória de simples por 6-3 e 6-0 sobre a australiana Ajla Tomljanovic no domingo, além de uma vitória um dia antes nas duplas ao lado de Jessica Pegula.

Gauff também está inscrita em duplas mistas com Taylor Fritz, o que significa que pode haver muitas partidas restantes para jogar na estreia da americana de 20 anos nos Jogos Olímpicos de Verão. Pelo menos ela espera que sim.

“As pessoas na vila (dos atletas) estão perguntando: ‘Oh, quantos você precisa para vencer?'”, disse Gauff, que está fazendo sua estreia olímpica após testar positivo para COVID-19 logo antes de voar para os Jogos de Tóquio, três anos atrás. “Eu fico tipo, ‘Eu não sei. Estou em três eventos e quero vencer todos eles.'”

A americana Coco Gauff precisou de apenas 58 minutos para superar a australiana Ajla Tomljanovic na primeira rodada da competição de simples feminino nas Olimpíadas de Paris.

Para registro: seriam necessárias 15 vitórias — seis em simples, cinco em duplas femininas e quatro em duplas mistas — para coletar um trio de medalhas de ouro no tênis. Ninguém conseguiu fazer isso desde que o tênis voltou às Olimpíadas em 1988.

Gauff, que se juntou a LeBron James como porta-estandarte na cerimônia de abertura na sexta-feira à noite, deu seu último passo bem rápido, precisando de apenas 58 minutos para compilar uma vantagem de 17 a 4 na vitória contra Tomljanovic, que derrotou Serena Williams no US Open de 2022 na última partida da carreira da 23 vezes campeã de Grand Slam.

Quando terminou, Gauff acenou para a multidão, então afastou as tranças das costas e apontou para as letras brancas “USA” impressas em seu uniforme azul.

“Não vou mentir: fiquei mais nervoso em duplas do que em simples. Não sei por quê. Acho que é só porque foi a primeira partida”, disse Gauff, número 2 do ranking. “E acho que quando você começa um torneio com uma vitória, especialmente uma como essa, isso só lhe dá mais confiança.”

O próximo desafio da atual campeã do Aberto dos Estados Unidos em simples e do Aberto da França em duplas é uma partida de simples da segunda rodada na segunda-feira contra Maria Lourdes Carle, da Argentina.

Outras vencedoras na chave de simples feminino das Olimpíadas de domingo incluíram as companheiras de equipe americanas de Gauff, Pegula, Emma Navarro e Danielle Collins, a campeã de Wimbledon, Barbora Krejcikova, da República Tcheca, a vice-campeã de Wimbledon, Donna Vekic, da Croácia, a campeã do US Open de 2019, Bianca Andreescu, do Canadá, a segunda colocada do US Open de 2021, Leylah Fernandez, do Canadá, e a sétima cabeça de chave, Maria Sakkari, da Grécia.

Uma mulher cabeça de chave que perdeu foi a número 10 Jelena Ostapenko da Letônia, eliminada por 6-4, 6-3 por Maria Camila Osorio da Colômbia. Ostapenko venceu o Aberto da França de 2017, o torneio Grand Slam disputado no mesmo Roland Garros usado para estas Olimpíadas.