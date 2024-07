A ausência de Caitlin Clark na disputa de 3 pontos do fim de semana do All-Star deixou a WNBA na corda bamba

Os fãs da WNBA ficaram decepcionados quando descobriram que a novata do Indiana Fever, Caitlin Clark, não participaria da disputa de 3 pontos do All-Star. No entanto, sua decepção diminuiu quando souberam que, na verdade, foi a própria Caitlin quem recusou o convite para participar do evento.

Mas agora, os fãs estão chateados novamente após descobrirem o prêmio em dinheiro para a disputa de 3 pontos. De acordo com um Acordo Coletivo de Trabalho (CNC) trecho compartilhado pelo repórter da WNBA Matt Ellentuck, os participantes do concurso devem receber US$ 1.030 cada, com o vencedor ganhando US$ 2.575.

Muitos fãs expressaram seu descontentamento com o prêmio em dinheiro, com alguns especulando que pode ser a razão pela qual Caitlin e outros jogadores recusaram a oportunidade. Um fã comentou, “A verdadeira razão pela qual Caitlin e Sabrina recusaram a disputa de 3 pontos é que a WNBA não tinha condições de pagá-las quando vencessem.”

Outro fã destacou: “Há MUITO mais que é seriamente errado e pouco profissional na @WNBA do que um pagamento de concurso de 3 pontos. Caitlin Clark fez a escolha certa e não foi por causa dos US$ 2.575.”

Fãs questionam justiça para jogadores

Alguns apoiadores também destacaram a disparidade entre a remuneração dos jogadores e a receita que eles geram para a liga. Um apoiador comentou: “cc tinha a opção de ganhar US$ 2.000 (quando ela já ganha milhões) ou descansar. Nossa, não consigo imaginar o quão difícil essa decisão deve ter sido para ela, quando todos os milhões de dólares em receita gerados por cc para a WNBA se traduzem em compensação para as jogadoras.”

A insatisfação entre os fãs era palpável, com muitos concluindo que o prêmio em dinheiro foi um fator significativo para os jogadores recusarem o convite.

No entanto, houve uma reviravolta na história quando Associação de Jogadores da WNBA Presidente Sra. anunciou que a Aflac, uma seguradora americana, decidiu patrocinar o evento premiando o vencedor com US$ 55.000 adicionais. Essa reviravolta inesperada nos eventos trouxe uma sensação de alívio e excitação para fãs e jogadores.

No geral, embora a decepção e a frustração iniciais fossem evidentes entre os fãs, o anúncio subsequente do patrocínio da Aflac trouxe esperança e otimismo para o futuro do basquete feminino na WNBA.