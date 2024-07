A bandeja de LeBron James ajuda os EUA a evitar a surpresa do Sudão do Sul

LONDRES — Provavelmente um dia será feito um filme sobre o time de basquete do Sudão do Sul. E os jogadores que representam a jovem nação devastada pela guerra adicionaram uma cena poderosa e dramática na noite de sábado, em um momento que a multidão barulhenta na O2 Arena não esquecerá tão cedo.

LeBron James fez uma bandeja com oito segundos restantes para evitar o que seria uma virada histórica e o Time EUA escapou com uma vitória de 101-100. O ex-atacante do Charlotte Hornets JT Thor fez uma cesta de 3 pontos com 20 segundos restantes e o Sudão do Sul teve duas tentativas nos segundos finais, mas não conseguiu converter o milagre.

As Bright Stars, como são conhecidas, que são o primeiro time a representar o país nas Olimpíadas quando chegarem a Paris na semana que vem, deram ao Time EUA um teste emocionante e sério.

O Sudão do Sul abriu 16 pontos de vantagem e ameaçou causar uma das maiores surpresas já vistas no basquete internacional, antes que o time dos EUA vencesse.

James pode estar interessado em comprar os direitos do filme sobre a história do Sudão do Sul, mas ele estava determinado a não ser retratado no time perdedor. James foi cruel ao negar a tentativa de virada, assumindo agressivamente o jogo quando os EUA estavam em sérios apuros.

Ele marcou 23 pontos e fez uma série de jogadas tremendas em uma sequência de 23-5 do final do terceiro quarto até o início do quarto quarto. Uma enterrada poderosa que levou a uma jogada de 3 pontos e uma cesta de 3 pontos foram jogadas cruciais. Steph Curry fez duas cestas de 3 pontos, ajudando a acabar com uma sequência de o Time EUA errando 14 de 15 cestas de 3 pontos que contribuíram para o déficit, na sequência.

Então Anthony Davis, que teve mais um jogo forte pelo time americano no que tem sido uma façanha nas últimas três semanas, fez uma série de jogadas para finalizar uma performance de 15 pontos e 11 rebotes.

O Sudão do Sul mostrou seu tremendo atletismo coletivo e nenhum medo contra um time americano que muitos jogadores sul-sudaneses consideram seus pares. A maioria deles são descendentes de refugiados e cresceram na América do Norte ou na Austrália.

Elas não são tanto Cinderelas, mas sim rejeitadas, e algumas delas podem receber ligações de times da NBA nos próximos dias.

O armador Carlik Jones foi o Jogador do Ano da G-League de 2022-2023 enquanto estava em um contrato com o Chicago Bulls, mas foi liberado no ano passado como um movimento de luxo para economizar impostos, apesar de ser um dos melhores armadores da Copa do Mundo do ano passado em Manila. Ele jogou na temporada passada pelo Zhejiang Golden Bulls.

Tudo o que ele fez foi um triplo-duplo com 15 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, mas errou um arremesso faltando quatro segundos.

Marial Shayok, um armador de 1,95 m que cresceu em Ottawa, Canadá, foi uma escolha de segunda rodada de 2019 do Philadelphia 76ers vindo do Iowa State e jogou apenas quatro jogos na carreira antes de ser dispensado. Ele jogou vários anos na Turquia e teve uma média de 19 pontos na temporada passada com o Shandong na China.

Ele foi o melhor jogador em quadra em alguns momentos do jogo, marcando 25 pontos e convertendo 6 de 12 cestas de três pontos.

Thor, um ala-pivô de 2,08 m que se destacou em Auburn, jogou 165 partidas com o Charlotte Hornets nos últimos três anos após ser uma escolha de segunda rodada de 2022. O Hornets recusou sua opção no mês passado após ele ter média de 3,2 pontos e 2,3 rebotes em 63 jogos na temporada passada.

Thor fez 14 pontos saindo do banco.

Wenyan Gabriel teve todos os tipos de ex-companheiros de equipe no Team USA. Ele jogou no Kentucky com Bam Adebayo, com Anthony Davis e LeBron James com o Los Angeles Lakers e brevemente com Kevin Durant com o Brooklyn. Gabriel jogou 150 jogos com sete times da NBA, apenas cinco na temporada passada, em um contrato de 10 dias com o Memphis Grizzlies.

Ele marcou 11 pontos e pressionou constantemente a defesa interna americana.

Khaman Maluach, um atleta de 7-2 com grande potencial, é o jogador de mais alto perfil do grupo. O jovem de 18 anos jogará no ano que vem em Duke. O superagente Rich Paul estava em Londres não apenas para ver os clientes James e Davis, mas também Maluach.

Ele teve sete pontos e três rebotes.

Joel Embiid teve seu melhor jogo pelo time dos EUA, marcando 14 pontos.